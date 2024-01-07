Террористы ХАМАС пытались собрать в Газе крылатые ракеты при помощи Ирана – ЦАХАЛ
Силы обороны Израиля обнаружили в Газе, как они считают, оборудование и компоненты, которые ХАМАС использовали для создания высокоточных крылатых ракет. Об этом сообщает The Times of Israel.
В ходе рейда на объект ХАМАС в Газе военные Израиля обнаружили туннельную шахту, которая вела к подземному заводу по производству оружия. Там были найдены "компоненты, которые доказывают, что террористы ХАМАС научились под руководством Ирана эксплуатировать и создавать высокоточные компоненты и стратегическое оружие", заявили в ЦАХАЛ.
До сих пор считалось, что ХАМАС не располагает управляемыми ракетами большой дальности.
По данным израильской разведки, ХАМАС располагает противотанковыми управляемыми ракетами и небольшими дронами-камикадзе малой дальности, У них также есть кустарно изготовленные подводные устройства для самоподрыва или подводные дроны. У террористов также есть ПЗРК, которые неэффективны против самолетов ВВС Израиля.
Военные не знают, на какой стадии находились разработки управляемых ракет ХАМАС и были ли попытки их применения.
- 7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.
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