TikTok оголосив про нові заходи для боротьби з дезінформацією перед виборами у Румунії

TikTok має намір співпрацювати з владою та організаціями з перевірки фактів напередодні виборів

Прапор Румунії (Фото: Bogdan Cristel/EPA)

У четвер, 24 квітня, TikTok оголосив про нові заходи, спрямовані на захист майбутніх президентських виборів у Румунії після скасування попереднього голосування. Про це повідомило медіа Euractiv.

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Технологічна компанія оголосила про створення виборчого центру в рамках своїх зусиль із забезпечення безпеки президентських виборів, запланованих на 4 травня (другий тур за необхідності 18 травня).

Центр, доступний через застосунок TikTok, очолюватиме спеціальна група, що складається з "експертів із кібербезпеки, обманних практик, дезінформації та чесності виборів".

TikTok також заявив, що має намір співпрацювати з владою та організаціями з перевірки фактів напередодні виборів, щоб виявити контент, який порушує правила спільноти, і повідомляти про нього.

Медіа нагадало, що компанія потрапила під посилену увагу з грудня відповідно до закону Європейського Союзу про цифрові послуги після рішення румунських судів скасувати результати виборів.

Європейська комісія окремо відкрила офіційне провадження, щоб оцінити, чи TikTok не зміг захистити чесність виборів, зокрема у зв’язку з його системами рекомендацій і політикою щодо реклами та платного політичного контенту.