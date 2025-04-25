TikTok объявил о новых мерах по борьбе с дезинформацией перед выборами в Румынии

TikTok намерен сотрудничать с властями и организациями по проверке фактов накануне выборов

Флаг Румынии (Фото: Bogdan Cristel/EPA)

В четверг, 24 апреля, TikTok объявил о новых мерах, направленных на защиту предстоящих президентских выборов в Румынии после отмены предыдущего голосования. Об этом сообщило медиа Euractiv.

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Технологическая компания объявила о создании избирательного центра в рамках своих усилий по безопасности президентских выборов, запланированных на 4 мая (второй тур при необходимости 18 мая).

Центр, доступный через приложение TikTok, возглавит специальная группа, состоящая из "экспертов по кибербезопасности, обманных практик, дезинформации и честности выборов".

TikTok также заявил, что намерен сотрудничать с властями и организациями по проверке фактов накануне выборов, чтобы выявить контент, нарушающий правила сообщества, и сообщать о нем.

Медиа напомнило, что компания попала под усиленное внимание с декабря в соответствии с законом Европейского Союза о цифровых услугах после решения румынских судов отменить результаты выборов.

Европейская комиссия отдельно открыла официальное производство, чтобы оценить, не смог ли TikTok защитить честность выборов, в частности в связи с его системами рекомендаций и политикой по рекламе и платному политическому контенту.