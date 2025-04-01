Не хотим, чтобы партнеры в Бухаресте получали указания из Москвы – президент Молдовы
Президент Молдовы Майя Санду надеется сохранить тесные отношения с Румынией после запланированных на май президентских выборов. Свое мнение она высказала в эфире Radio Moldova, передает медиа NewsMaker.
По словам Санду, Молдова хочет и дальше поддерживать "прекрасные партнерские отношения с Румынией, чтобы мы могли рассчитывать на нее, как это делаем сейчас и в последние годы".
"Последнее, чего бы нам хотелось, это чтобы партнеры в Бухаресте получали указания из Москвы, но я очень надеюсь, что этого не произойдет", –подчеркнула президент Молдовы.
Она назвала Румынию сильным, демократическим и проевропейским государством.
"Но существует риск, в частности, для более консолидированных демократий. Я верю, что граждане смогут мобилизоваться и преодолеть эти ситуации", – добавила президент Молдовы.
Она выразила надежду, что президентом Румынии изберут политика с проевропейскими взглядами, который поддержит Молдову на пути европейской интеграции.
"У нас серьезные планы: построить мосты, автомагистрали, провести экономическую интеграцию, навести порядок на таможне, чтобы не терять столько времени. Для этих амбициозных проектов нам нужен надежный партнер", – резюмировала Санду.
Первый тур президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, а второй, при необходимости, 18 мая. В настоящее время на должность претендуют 11 кандидатов.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли ультраправый Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначено повторное голосование.
- 9 марта 2025 года ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах.