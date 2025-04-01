Не хотим, чтобы партнеры в Бухаресте получали указания из Москвы – президент Молдовы

Майя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президент Молдовы Майя Санду надеется сохранить тесные отношения с Румынией после запланированных на май президентских выборов. Свое мнение она высказала в эфире Radio Moldova, передает медиа NewsMaker.

По словам Санду, Молдова хочет и дальше поддерживать "прекрасные партнерские отношения с Румынией, чтобы мы могли рассчитывать на нее, как это делаем сейчас и в последние годы".

"Последнее, чего бы нам хотелось, это чтобы партнеры в Бухаресте получали указания из Москвы, но я очень надеюсь, что этого не произойдет", –подчеркнула президент Молдовы.

Она назвала Румынию сильным, демократическим и проевропейским государством.

"Но существует риск, в частности, для более консолидированных демократий. Я верю, что граждане смогут мобилизоваться и преодолеть эти ситуации", – добавила президент Молдовы.

Она выразила надежду, что президентом Румынии изберут политика с проевропейскими взглядами, который поддержит Молдову на пути европейской интеграции.

"У нас серьезные планы: построить мосты, автомагистрали, провести экономическую интеграцию, навести порядок на таможне, чтобы не терять столько времени. Для этих амбициозных проектов нам нужен надежный партнер", – резюмировала Санду.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, а второй, при необходимости, 18 мая. В настоящее время на должность претендуют 11 кандидатов.