Не хочемо, щоб партнери в Бухаресті отримували вказівки з Москви – президентка Молдови
Президентка Молдови Мая Санду сподівається зберегти тісні стосунки з Румунією після президентських виборів, які заплановані на травень. Свою думку вона висловила в ефірі Radio Moldova, передає медіа NewsMaker.
За словами Санду, Молдова хоче й надалі підтримувати "чудові партнерські відносини з Румунією, щоб ми могли розраховувати на неї, як це робимо зараз і останніми роками".
"Останнє, чого нам хотілося, це щоб партнери в Бухаресті отримували вказівки з Москви, але я дуже сподіваюся, що цього не станеться", – наголосила президентка Молдови.
Вона назвала Румунію сильною, демократичною та проєвропейською державою.
"Але існує ризик, зокрема, для більш консолідованих демократій. Я вірю, що громадяни зможуть мобілізуватися та подолати ці ситуації", – додала президентка Молдови.
Вона висловила сподівання, що президентом Румунії оберуть політика з проєвропейськими поглядами, який підтримає Молдову на шляху до європейської інтеграції.
"У нас серйозні плани: побудувати мости, автомагістралі, провести економічну інтеграцію, навести лад на митниці, щоб не гаяти стільки часу. Для цих амбітних проєктів нам потрібен надійний партнер", – резюмувала Санду.
Перший тур президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий, за необхідності, 18 травня. Наразі на посаду претендують 11 кандидатів.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли ультраправий Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня 2025 року ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах.