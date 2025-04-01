Не хочемо, щоб партнери в Бухаресті отримували вказівки з Москви – президентка Молдови

Мая Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президентка Молдови Мая Санду сподівається зберегти тісні стосунки з Румунією після президентських виборів, які заплановані на травень. Свою думку вона висловила в ефірі Radio Moldova, передає медіа NewsMaker.

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За словами Санду, Молдова хоче й надалі підтримувати "чудові партнерські відносини з Румунією, щоб ми могли розраховувати на неї, як це робимо зараз і останніми роками".

"Останнє, чого нам хотілося, це щоб партнери в Бухаресті отримували вказівки з Москви, але я дуже сподіваюся, що цього не станеться", – наголосила президентка Молдови.

Вона назвала Румунію сильною, демократичною та проєвропейською державою.

"Але існує ризик, зокрема, для більш консолідованих демократій. Я вірю, що громадяни зможуть мобілізуватися та подолати ці ситуації", – додала президентка Молдови.

Вона висловила сподівання, що президентом Румунії оберуть політика з проєвропейськими поглядами, який підтримає Молдову на шляху до європейської інтеграції.

"У нас серйозні плани: побудувати мости, автомагістралі, провести економічну інтеграцію, навести лад на митниці, щоб не гаяти стільки часу. Для цих амбітних проєктів нам потрібен надійний партнер", – резюмувала Санду.

Перший тур президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий, за необхідності, 18 травня. Наразі на посаду претендують 11 кандидатів.