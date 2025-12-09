Трамп назвав репортерку "нестерпною" після запитання про удари по човнах з наркоторговцями

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент США Дональд Трамп накинувся на журналістку після того, як вона поставила запитання про американські удари по човнах з наркоторговцями, завдані на початку вересня. Про це пише медіа The Hill.

У понеділок, 8 грудня, Трамп накинувся з критикою на репортерку ABC News після того, як вона натиснула на нього з питаннями про військові удари по човнах торговців наркотиками.

Так, Рейчел Скотт запитала Трампа, чи доручить він очільнику Пентагона Піту Гегсету опублікувати відеозапис другого удару по судну, завданого 2 вересня, після того, як минулого тижня він заявив, що "без проблем" оприлюднить це відео.

"Я цього не казав. Ви це сказали, я цього не говорив", – сказав Трамп, заперечуючи вихідне посилання.

Після того як Скотт натиснула на президента США з цього питання, він висміяв її, назвавши "найогиднішим репортером у всьому світі".

"Дозвольте мені сказати вам, що ви – нестерпна, жахлива, насправді жахлива репортерка. І з вами завжди одне й те саме. Я вже казав вам, що все, що хоче зробити Гегсет, мене влаштовує", – продовжив Трамп.

Медіа нагадало, що Трамп і раніше конфліктував зі Скотт, зокрема минулого року на заході Національної асоціації чорношкірих журналістів під час передвиборчої кампанії.

28 грудня газета The Washington Post писала, що 2 вересня американські військові завдали першого удару по судну в Карибському морі й кілька хвилин спостерігали за горінням човна через пряму трансляцію з дрона.

Коли дим розсіявся, вони помітили двох уцілілих людей, які трималися за уламки. Тоді військові США завдали другого удару, виконавши вказівку Гегсета. Низка експертів у коментарях WP дійшли висновку, що наказ завдати повторного удару по тих, хто вижив, є воєнним злочином.