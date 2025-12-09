Трамп назвал репортера "невыносимым" после вопроса об ударах по лодкам с наркоторговцами

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент США Дональд Трамп набросился на журналистку после того, как она задала вопрос об американских ударах по лодкам с наркоторговцами, нанесенных в начале сентября. Об этом пишет медиа The Hill.

В понедельник, 8 декабря, Трамп набросился с критикой на репортера ABC News после того, как она надавила на него с вопросами о военных ударах по лодкам торговцев наркотиками.

Так, Рэйчел Скотт спросила Трампа, поручит ли он главе Пентагона Питу Хегсету опубликовать видеозапись второго удара по судну, нанесенного 2 сентября, после того, как на прошлой неделе он заявил, что "без проблем" обнародует это видео.

"Я этого не говорил. Вы это сказали, я этого не говорил", — сказал Трамп, отрицая исходный посыл.

После того как Скотт нажала на президента США по этому вопросу, он высмеял ее, назвав "самым отвратительным репортером во всем мире".

"Позвольте мне сказать вам, что вы – невыносимая, ужасная, на самом деле ужасный репортер. И с вами всегда одно и то же. Я уже говорил вам, что все, что хочет сделать Хегсет, меня устраивает", – продолжил Трамп.

Медиа напомнило, что Трамп и раньше конфликтовал со Скотт, в частности, в прошлом году на мероприятии Национальной ассоциации чернокожих журналистов во время предвыборной кампании.

28 декабря газета The Washington Post писала, что 2 сентября американские военные нанесли первый удар по судну в Карибском море и несколько минут наблюдали за горением лодки через прямую трансляцию с дрона.

Когда дым рассеялся, они заметили двух уцелевших людей, которые держались за обломки. Тогда военные США нанесли второй удар, выполнив указание Хегсета. Ряд экспертов в комментариях WP пришел к выводу, что приказ нанести повторный удар по выжившим является военным преступлением.