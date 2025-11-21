В Белом доме отреагировали на слова Трампа, который назвал журналистку "поросенком"

Белый дом назвал президента США "откровенным и честным" – именно поэтому его переизбрали на второй срок

Кэролайн Ливитт (Фото: ЕРА / Jim Lo Scalzo)

Белый дом прокомментировал инцидент, в котором президент США Дональд Трамп назвал репортера Bloomberg "поросенком". Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что глава государства часто прямо реагирует на "распространение фейковых новостей".

"Президент очень откровенный и честный со всеми в этой комнате. Вы все это видели сами. Вы все это пережили на себе. И я думаю, это одна из многих причин, почему американский народ переизбрал этого президента", – заявила она.

Ливитт добавила, что Трамп раздражается, когда "распространяют фейковые новости" о нем и его администрации. Она подчеркнула, что журналисты почти ежедневно бывают в Овальном кабинете и задают вопросы главе государства.

"Поэтому я думаю, что каждый в этой комнате должен оценить откровенность и открытость, которые вы получаете от президента Трампа почти ежедневно", – добавила пресс-секретарь.

Инцидент состоялся 18 ноября, когда лидер США возвращался в Вашингтон. Корреспондентка спросила у Трампа, почему он не хочет обнародовать остальные "файлы Эпштейна", "если там нет ничего компрометирующего". Тогда президент США указал на нее пальцем и сказал: "Тихо, тихо, поросенок".

СПРАВКА Джеффри Эпштейн – американский финансист, филантроп и сексуальный преступник. В 2019 году ему было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на территории Флориды и Нью-Йорка. Из судебных документов следует, что в особняк Эпштейна для сексуальных контактов было привезено не менее 40 несовершеннолетних девочек.



10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в его камере предварительного заключения. По официальной версии, причиной смерти является самоубийство.