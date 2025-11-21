В Белом доме отреагировали на слова Трампа, который назвал журналистку "поросенком"
Белый дом прокомментировал инцидент, в котором президент США Дональд Трамп назвал репортера Bloomberg "поросенком". Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что глава государства часто прямо реагирует на "распространение фейковых новостей".
"Президент очень откровенный и честный со всеми в этой комнате. Вы все это видели сами. Вы все это пережили на себе. И я думаю, это одна из многих причин, почему американский народ переизбрал этого президента", – заявила она.
Ливитт добавила, что Трамп раздражается, когда "распространяют фейковые новости" о нем и его администрации. Она подчеркнула, что журналисты почти ежедневно бывают в Овальном кабинете и задают вопросы главе государства.
"Поэтому я думаю, что каждый в этой комнате должен оценить откровенность и открытость, которые вы получаете от президента Трампа почти ежедневно", – добавила пресс-секретарь.
Инцидент состоялся 18 ноября, когда лидер США возвращался в Вашингтон. Корреспондентка спросила у Трампа, почему он не хочет обнародовать остальные "файлы Эпштейна", "если там нет ничего компрометирующего". Тогда президент США указал на нее пальцем и сказал: "Тихо, тихо, поросенок".
10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в его камере предварительного заключения. По официальной версии, причиной смерти является самоубийство.
- 18 ноября Палата представителей США поддержала публикацию "файлов Эпштейна".
- 20 ноября Трамп подписал закон об обнародовании "файлов Эпштейна". Минюст уже передал Конгрессу почти 50 000 страниц документов.
