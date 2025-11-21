У Білому домі відреагували на слова Трампа, який назвав журналістку "поросям"
Білий дім прокоментував інцидент, у якому президент США Дональд Трамп назвав репортерку Bloomberg "поросям". Речниця адміністрації Керолайн Лівітт заявила, що глава держави часто прямо реагує на "поширення фейкових новин".
"Президент дуже відвертий і чесний з усіма в цій кімнаті. Ви всі це бачили самі. Ви всі це пережили на собі. І я думаю, це одна з багатьох причин, чому американський народ переобрав цього президента", – заявила вона.
Лівітт додала, що Трамп дратується, коли "поширюють фейкові новини" про нього та його адміністрацію. Вона наголосила, що журналісти майже щодня бувають в Овальному кабінеті та ставлять запитання главі держави.
"Тому я думаю, що кожен у цій кімнаті повинен оцінити відвертість та відкритість, які ви отримуєте від президента Трампа майже щодня", – додала речниця.
Інцидент відбувся 18 листопада, коли лідер США повертався до Вашингтона. Кореспондентка запитала у Трампа, чому він не хоче оприлюднити решту "файлів Епштейна", "якщо там немає нічого компрометувального". Тоді президент США вказав на неї пальцем і сказав: "Тихо, тихо, поросятко".
10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у його камері попереднього ув'язнення. За офіційною версією, причиною смерті є самогубство.
- 18 листопада Палата представників США підтримала публікацію "файлів Епштейна".
- 20 листопада Трамп підписав закон про оприлюднення "файлів Епштейна". Мін'юст уже передав Конгресу майже 50 000 сторінок документів.
