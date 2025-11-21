У Білому домі відреагували на слова Трампа, який назвав журналістку "поросям"

Білий дім назвав президента США "відвертим та чесним" – саме тому його переобрали на другий термін

Керолайн Лівітт (Фото: ЕРА / Jim Lo Scalzo)

Білий дім прокоментував інцидент, у якому президент США Дональд Трамп назвав репортерку Bloomberg "поросям". Речниця адміністрації Керолайн Лівітт заявила, що глава держави часто прямо реагує на "поширення фейкових новин".

"Президент дуже відвертий і чесний з усіма в цій кімнаті. Ви всі це бачили самі. Ви всі це пережили на собі. І я думаю, це одна з багатьох причин, чому американський народ переобрав цього президента", – заявила вона.

Лівітт додала, що Трамп дратується, коли "поширюють фейкові новини" про нього та його адміністрацію. Вона наголосила, що журналісти майже щодня бувають в Овальному кабінеті та ставлять запитання главі держави.

"Тому я думаю, що кожен у цій кімнаті повинен оцінити відвертість та відкритість, які ви отримуєте від президента Трампа майже щодня", – додала речниця.

Інцидент відбувся 18 листопада, коли лідер США повертався до Вашингтона. Кореспондентка запитала у Трампа, чому він не хоче оприлюднити решту "файлів Епштейна", "якщо там немає нічого компрометувального". Тоді президент США вказав на неї пальцем і сказав: "Тихо, тихо, поросятко".

ДОВІДКА Джеффрі Епштейн – американський фінансист, філантроп і сексуальний злочинець. У 2019 році йому було висунуто звинувачення у сексуальній експлуатації неповнолітніх на території Флориди та Нью-Йорка. З судових документів вбачається, що в особняк Епштейна для сексуальних контактів було привезено щонайменше 40 неповнолітніх дівчаток.



