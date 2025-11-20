Трамп підписав закон про оприлюднення "файлів Епштейна"

Президент США підписав закон про публікацію документів у справі Джеффрі Епштейна. Мін'юст уже передав Конгресу майже 50 000 сторінок документів

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оприлюднення матеріалів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

У своєму дописі Трамп наголосив, що Епштейну висунуло звинувачення Міністерство юстиції його адміністрації у 2019 році.

Президент додав, що Епштейн усе життя був демократом, робив пожертви на користь політиків-демократів і мав тісні зв'язки з багатьма відомими діячами партії. Серед них Трамп назвав експрезидента Білла Клінтона, колишнього президента Гарвардського університету Ларрі Саммерса, мільярдера Ріда Гоффмана, лідера демократів у Палаті представників Гакіма Джеффріса, конгресвумен Стейсі Пласкетт та інших.

За словами глави Білого дому, Джеффріс просив Епштейна пожертвувати на його кампанію кошти після того, як сексуальному злочинцеві вже було висунуто обвинувачення.

"Можливо, правда про цих демократів і їхні зв'язки з Джеффрі Епштейном незабаром буде розкрита, адже я щойно підписав закон про опублікування файлів Епштейна", – додав президент.

У дописі йдеться, що Міністерство юстиції за вказівкою Трампа вже передало Конгресу майже 50 000 сторінок документів. Глава Білого дому додав, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "не передала жодного файлу чи сторінки", пов’язаних з Епштейном.

ДОВІДКА Епштейн – американський фінансист, філантроп і сексуальний злочинець. У 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Судові документи стверджують, що принаймні 40 неповнолітніх дівчаток були привезені в особняк Епштейна для сексуальних контактів.



