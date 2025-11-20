Трамп підписав закон про оприлюднення "файлів Епштейна"
Президент США Дональд Трамп підписав закон про оприлюднення матеріалів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
У своєму дописі Трамп наголосив, що Епштейну висунуло звинувачення Міністерство юстиції його адміністрації у 2019 році.
Президент додав, що Епштейн усе життя був демократом, робив пожертви на користь політиків-демократів і мав тісні зв'язки з багатьма відомими діячами партії. Серед них Трамп назвав експрезидента Білла Клінтона, колишнього президента Гарвардського університету Ларрі Саммерса, мільярдера Ріда Гоффмана, лідера демократів у Палаті представників Гакіма Джеффріса, конгресвумен Стейсі Пласкетт та інших.
За словами глави Білого дому, Джеффріс просив Епштейна пожертвувати на його кампанію кошти після того, як сексуальному злочинцеві вже було висунуто обвинувачення.
"Можливо, правда про цих демократів і їхні зв'язки з Джеффрі Епштейном незабаром буде розкрита, адже я щойно підписав закон про опублікування файлів Епштейна", – додав президент.
У дописі йдеться, що Міністерство юстиції за вказівкою Трампа вже передало Конгресу майже 50 000 сторінок документів. Глава Білого дому додав, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "не передала жодного файлу чи сторінки", пов’язаних з Епштейном.
10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері попереднього ув'язнення. За офіційними повідомленнями, причиною смерті є самогубство.
- 18 листопада Палата представників США підтримала публікацію "файлів Епштейна". "За" проголосували 427 членів нижньої палати парламенту США.
- Того ж дня Трамп назвав журналістку "поросям" у відповідь на запитання про Епштейна.
