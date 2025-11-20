Трамп подписал закон об обнародовании "файлов Эпштейна"
Президент США Дональд Трамп подписал закон об обнародовании материалов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
В своей заметке Трамп отметил, что Эпштейну выдвинуло обвинения Министерство юстиции его администрации в 2019 году.
Президент добавил, что Эпштейн всю жизнь был демократом, делал пожертвования в пользу политиков-демократов и установил тесные связи со многими известными деятелями партии. Среди них Трамп назвал экс-президента Билла Клинтона, бывшего президента Гарвардского университета Ларри Саммерса, миллиардера Рида Хоффмана, лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, конгрессвумен Стейси Пласкетт и других.
По словам главы Белого дома, Джеффрис просил Эпштейна пожертвовать на его кампанию средства после того, как сексуальному преступнику уже было предъявлено обвинение.
"Возможно, правда об этих демократах и их связи с Джеффри Эпштейном вскоре будет раскрыта, ведь я только что подписал закон об опубликовании файлов Эпштейна", – добавил президент.
В посте говорится, что Министерство юстиции по указанию Трампа уже передало Конгрессу почти 50 000 страниц документов. Глава Белого дома добавил, что администрация экс-президента Джо Байдена "не передала ни одного файла или страницы", связанных с Эпштейном.
10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в своей камере предварительного заключения. По официальным сообщениям, причиной смерти является самоубийство.
- 18 ноября Палата представителей США поддержала публикацию "файлов Эпштейна". "За" проголосовали 427 членов нижней палаты парламента США.
- В тот же день Трамп назвал журналистку "поросенком" в ответ на вопрос об Эпштейне.
