Трамп подписал закон об обнародовании "файлов Эпштейна"

Президент США подписал закон о публикации документов по делу Джеффри Эпштейна. Минюст уже передал Конгрессу почти 50 000 страниц документов

Дональд Трамп (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп подписал закон об обнародовании материалов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В своей заметке Трамп отметил, что Эпштейну выдвинуло обвинения Министерство юстиции его администрации в 2019 году.

Президент добавил, что Эпштейн всю жизнь был демократом, делал пожертвования в пользу политиков-демократов и установил тесные связи со многими известными деятелями партии. Среди них Трамп назвал экс-президента Билла Клинтона, бывшего президента Гарвардского университета Ларри Саммерса, миллиардера Рида Хоффмана, лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, конгрессвумен Стейси Пласкетт и других.

По словам главы Белого дома, Джеффрис просил Эпштейна пожертвовать на его кампанию средства после того, как сексуальному преступнику уже было предъявлено обвинение.

"Возможно, правда об этих демократах и их связи с Джеффри Эпштейном вскоре будет раскрыта, ведь я только что подписал закон об опубликовании файлов Эпштейна", – добавил президент.

В посте говорится, что Министерство юстиции по указанию Трампа уже передало Конгрессу почти 50 000 страниц документов. Глава Белого дома добавил, что администрация экс-президента Джо Байдена "не передала ни одного файла или страницы", связанных с Эпштейном.

СПРАВКА Эпштейн – американский финансист, филантроп и сексуальный преступник. В 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Судебные документы утверждают, что по крайней мере 40 несовершеннолетних девочек были привезены в особняк Эпштейна для сексуальных контактов.



