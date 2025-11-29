NYT: Трамп созвонился с Мадуро, обсудили возможность личной встречи

Телефонный разговор состоялся за несколько дней до того, как диктатора Венесуэлы признали членом иностранной террористической организации

Николас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez / EPA)

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, во время которого они обсудили возможность личной встречи. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Разговор состоялся в конце недели, заявили два собеседника. Он включал обсуждение возможной встречи между ними на территории США. По словам одного из собеседников, пока планов по такой встрече нет.

Телефонный разговор, в котором участвовал государственный секретарь США Марко Рубио, состоялась за несколько дней до того, как Государственный департамент признал Мадуро лидером того, что администрация считает иностранной террористической организацией "Картель солнц".

США создали значительное военное присутствие в Карибском бассейне, направленное против Венесуэлы. Представители администрации заявили, что их цель – сдерживать контрабанду наркотиков, но также четко дали понять, что они хотят, чтобы Мадуро был отстранен от власти, возможно, силой, говорится в материале.

В октябре газета писала, что Мадуро предложил Вашингтону значительную долю в нефтяных месторождениях страны, а также ряд других возможностей для американских компаний, чтобы разрядить напряженность. Но он стремился остаться у власти, поэтому американские чиновники прервали эти переговоры.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать разговор. Правительство Венесуэлы не ответило на запрос о комментарии. Два человека, близких к правительству латиноамериканской страны, подтвердили факт прямого разговора между двумя лидерами.

Прямые разговоры между Трампом и Мадуро могут быть началом попыток создать отход от эскалации применения силы, хотя администрация, вероятно, настроена на результат, который потребует от Мадуро покинуть пост, считают журналисты.