NYT: Трамп зідзвонився з Мадуро, обговорили можливість особистої зустрічі

Телефонна розмова відбулася за кілька днів до того, як диктатора Венесуели визнали членом іноземної терористичної організації

Ніколас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez / EPA)

Минулого тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Венесуели Ніколасом Мадуро, під час якої вони обговорили можливість особистої зустрічі. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Розмова відбулася наприкінці тижня, заявили два співрозмовники. Вона охопила обговорення можливої зустрічі між ними на території США. За словами одного зі співрозмовників, наразі планів щодо такої зустрічі немає.

Телефонна розмова, в якій брав участь державний секретар США Марко Рубіо, відбулася за кілька днів до того, як Державний департамент визнав Мадуро лідером того, що адміністрація вважає іноземною терористичною організацією "Картель сонць".

США створили значну військову присутність у Карибському басейні, спрямовану проти Венесуели. Представники адміністрації заявили, що їхня мета – стримувати контрабанду наркотиків, але також чітко дали зрозуміти, що вони хочуть, щоб Мадуро було усунено від влади, можливо, силою, йдеться у матеріалі.

У жовтні газета писала, що Мадуро запропонував Вашингтону значну частку в нафтових родовищах країни, а також низку інших можливостей для американських компаній, щоб розрядити напруженість. Але він прагнув залишитися при владі, тому американські чиновники перервали ці переговори.

Речниця Білого дому відмовилася коментувати розмову. Уряд Венесуели не відповів на запит про коментар. Двоє людей, близьких до уряду латиноамериканської країни, підтвердили факт прямої розмови між двома лідерами.

Прямі розмови між Трампом і Мадуро можуть бути початком спроб створити відхід від ескалації застосування сили, хоча адміністрація, ймовірно, налаштована на результат, який вимагатиме від Мадуро залишити посаду, вважають журналісти.