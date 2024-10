Трамп приїхав на передвиборчий мітинг на сміттєвозі, намагаючись скористатися заявою Байдена

У середу, 30 жовтня, кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп пересів на сміттєвоз у Вісконсині, намагаючись привернути увагу до коментарів чинного американського президента Джо Байдена, в яких він нібито назвав прихильників республіканця "сміттям". Про це повідомило видання The Hill.

Канал ABC News зазначив, що 45-й президент США, зірка реаліті-шоу в минулому, відомий своєю ефектністю, хотів привернути увагу до зауваження, зробленого днем ​​раніше Байденом, у якому йшлося, що прихильники Трампа – "сміття". Республіканець використав це зауваження як важіль проти своєї конкурентки від Демократичної партії, віцепрезидентки Камали Гарріс.

Байден викликав негативну реакцію у вівторок увечері, коли порівняв прихильників Трампа зі сміттям, коментуючи расистський жарт коміка Тоні Хінкчліффа, який на мітингу назвав Пуерто-Рико "плавучим островом сміття". Білий дім у своїй заяві стверджував, що президента неправильно витлумачили, і він називав риторику на недільному мітингу "сміттям", а не прихильників республіканців.

"Як вам мій сміттєвоз? Ця вантажівка на честь Камали та Байдена", – заявив Трамп, одягнений у помаранчево-жовтий захисний жилет поверх білої сорочки.

Також Трамп спробував відмежуватися від слів Хінкчліффа.

"Я нічого не знаю про цього коміка. Я не знаю, хто він, я ніколи його не бачив. Я чув його заяву, але то була його заява. Це ж комік, що тут сказати", – заявив республіканець.

Після того він пішов на сцену передвиборчого заходу у тому ж помаранчевому жилеті комунальника.

Представники кампанії Трампа ділилися фотографіями вантажівки та 45-го президента на пасажирському сидінні, а фотографи робили знімки. Кампанія намагалася отримати вигоду від обурення прихильників Трампа через зауваження Байдена, навіть за умови, що Гарріс дистанціювалася від коментаря.

"По-перше, він [Байден] уточнив свої коментарі, але дозвольте мені прояснити: я категорично не згодна з будь-якою критикою людей на основі того, за кого вони голосують", – сказав Гарріс журналістам раніше в середу.

BREAKING: Donald Trump is riding in a garbage truck less than 24 hours after Joe Biden called his supporters "garbage" pic.twitter.com/KCfW2WsIe0

PRESIDENT TRUMP: "How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden." pic.twitter.com/7UwMZ8syvx