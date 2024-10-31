Трамп приехал на митинг на мусоровозе, пытаясь воспользоваться заявлением Байдена

Дональд Трамп (Фото: Jeffery Phelps/EPA)

В среду, 30 октября, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп пересел на мусоровоз в Висконсине, пытаясь привлечь внимание к комментариям действующего американского президента Джо Байдена, в которых он якобы назвал сторонников республиканца "мусором". Об этом сообщило издание The Hill.

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Канал ABC News отметил, что 45-й президент США, звезда реалити-шоу в прошлом, известный своей эффектностью, хотел привлечь внимание к замечанию, сделанному днем ​​ранее Байденом, в котором говорилось, что поклонники Трампа – "мусор". Республиканец использовал это замечание как рычаг против своей конкурентки от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис.

Байден вызвал негативную реакцию во вторник вечером, когда сравнил поклонников Трампа с мусором, комментируя расистскую шутку комика Тони Хинклиффа, который на митинге назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора". Белый дом в своем заявлении утверждал, что президента неправильно истолковали, и он называл риторику на воскресном митинге "мусором", а не сторонников республиканцев.

"Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Байдена", — заявил Трамп, одетый в оранжево-желтый защитный жилет поверх белой рубашки.

Также Трамп попытался отмежеваться от слов Хинклиффа.

"Я ничего не знаю об этом комике. Я не знаю, кто он, я никогда его не видел. Я слышал его заявление, но это было его заявление. Это же комик, что здесь сказать", – заявил республиканец.

После этого он пошел на сцену предвыборного мероприятия в том же оранжевом жилете коммунальщика.

Представители кампании Трампа делились фотографиями грузовика и 45-го президента на пассажирском сиденье, а фотографы делали снимки. Кампания пыталась извлечь выгоду от возмущения поклонников Трампа из-за замечаний Байдена, даже при условии, что Харрис дистанцировалась от комментария.

"Во-первых, он [Байден] уточнил свои комментарии, но позвольте мне прояснить: я категорически не согласна с какой-либо критикой людей на основе того, за кого они голосуют", – сказал Харрис журналистам ранее в среду.

БРЕКАНИЕ: Дональд Трамп является ездой в гербовой дорожке, не имеющей 24 часов после Joe Biden называется ее supporters "garbage" pic.twitter.com/KCfW2WsIe0 — America (@america) October 30, 2024

ПРЕЗИДЕННЫЙ ТРУМП: "Нет, как у вас есть моя добыча? pic.twitter.com/7UwMZ8syvx — Trump War Room (@TrumpWarRoom) Октябрь 30, 2024