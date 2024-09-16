Трамп заявив, що на нього скоїли замах через риторику Байдена й Гарріс

Дональд Трамп заявив, що нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї"

Дональд Трамп (Фото: Bizuayehu Tesfaye / EPA)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що на нього скоїли замах через риторику чинного лідера Сполучених Штатів Джо Байдена та кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс. Таку думку Трамп висловив у інтерв'ю Fox News Digital, передає CNN.

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45-й президент США заявив, що нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї".

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я – той, хто збирається врятувати країну. А вони – ті, хто руйнує країну – як зсередини, так і ззовні", – додав Трамп.

Він вказав на коментарі Байдена та Гарріс про те, що Трамп є загрозою для демократії, і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".

Трамп додав, що чинний президент і віцепрезидентка "є справжньою загрозою".

"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", – резюмував кандидат-республіканець.

15 вересня представники кампанії Трампа заявили, що він перебуває в безпеці після того, як поблизу пролунали постріли. Згодом виявилося, що на 45-го президента готувався замах.

ФБР ідентифікувало підозрюваного у спробі замаху на Трампа як 58-річного Раяна Веслі Рута.

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