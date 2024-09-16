Трамп заявил, что на него покушались из-за риторики Байдена и Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что на него покушались из-за риторики действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Такое мнение Трамп высказал в интервью Fox News Digital, передает CNN.
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45-й президент США заявил, что нападавший "поверил в риторику Байдена и Гаррис и действовал в соответствии с ней".
"Из-за их риторики в меня стреляют, тогда как я – тот, кто собирается спасти страну. А они – те, кто разрушает страну – как изнутри, так и снаружи", – добавил Трамп.
Он отметил комментарии Байдена и Харрис о том, что Трамп является угрозой для демократии, и сказал: "Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну".
Трамп добавил, что действующий президент и вице-президент "являются настоящей угрозой".
"Они используют очень подстрекающий язык. Я тоже могу им пользоваться. Гораздо лучше, чем они, но нет", – резюмировал кандидат-республиканец.
- 15 сентября представители кампании Трампа заявили, что он находится в безопасности после того, как поблизости раздались выстрелы. Впоследствии оказалось, что на 45-го президента готовилось покушение.
- ФБР идентифицировало подозреваемого в попытке покушения на Трампа как 58-летнего Райана Уэсли Рута.
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