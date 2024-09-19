У Будапешті Дунай вийшов з берегів: вода підступила до будівлі парламенту – фото, відео
Річка Дунай у Будапешті вийшла з берегів і почала затоплювати вулиці. Про це повідомили Deutsche Welle та Index. Відповідні фото та відео розповсюджуються в соціальних мережах, на них видно, як близько вода підступила до будівлі парламенту Угорщини.
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За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пік повені очікується у Будапешті увечері в суботу, 21 вересня. Він зазначив: попри серйозність ситуації, угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби зі стихією.
Місцеве видання Index пише, що у зв’язку з повінню робота кількох поромів в Угорщині повністю припинена. Крім того, перекрита для руху транспорту низка доріг.
Орбан додав, що рівень води в Дунаї досягне піку в Будапешті в суботу вдень, ближче до вечора, і становитиме 846 см. У 2013 році в столиці Угорщини було побито рекорд – тоді рівень води в річці досягнув 891 см.
Угорський прем’єр зазначив, що, ймовірно, вода зійде з набережних Будапешта в середині або наприкінці наступного тижня.
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