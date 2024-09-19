У Будапешті Дунай вийшов з берегів: вода підступила до будівлі парламенту – фото, відео

Парламент Угорщини (Фото: Peter Lakatos / EPA)

Річка Дунай у Будапешті вийшла з берегів і почала затоплювати вулиці. Про це повідомили Deutsche Welle та Index. Відповідні фото та відео розповсюджуються в соціальних мережах, на них видно, як близько вода підступила до будівлі парламенту Угорщини.

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За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пік повені очікується у Будапешті увечері в суботу, 21 вересня. Він зазначив: попри серйозність ситуації, угорська влада має достатньо ресурсів для боротьби зі стихією.

Місцеве видання Index пише, що у зв’язку з повінню робота кількох поромів в Угорщині повністю припинена. Крім того, перекрита для руху транспорту низка доріг.

Орбан додав, що рівень води в Дунаї досягне піку в Будапешті в суботу вдень, ближче до вечора, і становитиме 846 см. У 2013 році в столиці Угорщини було побито рекорд – тоді рівень води в річці досягнув 891 см.

Угорський прем’єр зазначив, що, ймовірно, вода зійде з набережних Будапешта в середині або наприкінці наступного тижня.

Фото: Facebook-акаунт мера Будапешта

Фото: Facebook-акаунт мера Будапешта

Фото: Facebook-акаунт мера Будапешта

Фото: Facebook-акаунт мера Будапешта

Фото: Facebook-акаунт мера Будапешта

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", що приніс сильні дощі й повені. Найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

15 вересня Зеленський заявив, що Україна запропонувала допомогу країнам Європи, які постраждали від повеней.

Станом на 19 вересня стало відомо, що жертвами повеней в Європі стали понад 20 людей.

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