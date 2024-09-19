В Будапеште Дунай вышел из берегов: вода подступила к зданию парламента – фото, видео

Парламент Венгрии (Фото: Peter Lakatos / EPA)

Река Дунай в Будапеште вышла из берегов и начала затапливать улицы. Об этом сообщили Deutsche Welle и Index. Соответствующие фото и видео распространяются в социальных сетях, на них видно, как вода подошла к зданию парламента Венгрии.

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По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пик наводнения ожидается в Будапеште вечером в субботу, 21 сентября. Он отметил: несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы со стихией.

Местное издание Index пишет, что в связи с наводнением работа нескольких паромов в Венгрии полностью прекращена. Кроме того, перекрыт для движения транспорта ряд дорог.

Орбан добавил, что уровень воды в Дунае достигнет пика в Будапеште в субботу днем, ближе к вечеру, и составит 846 см. В 2013 году в столице Венгрии был побит рекорд – тогда уровень воды в реке достиг 891 см.

Венгерский премьер отметил, что, вероятно, вода сойдет с набережных Будапешта в середине или конце следующей недели.

Фото: Facebook-аккаунт мэра Будапешта

Фото: Facebook-аккаунт мера Будапешта

Фото: Facebook-аккаунт мэра Будапешта

Фото: Facebook-аккаунт мэра Будапешта

Фото: Facebook-аккаунт мера Будапешта

14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения. Больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

15 сентября Зеленский заявил, что Украина предложила помощь пострадавшим от наводнений странам Европы.

По состоянию на 19 сентября стало известно, что жертвами наводнений в Европе стали более 20 человек.

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