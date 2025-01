У Каліфорнії горить один із найбільших заводів акумуляторів, евакуйовано 1500 людей – відео

В американській Каліфорнії 17 січня сталася пожежа на одному з найбільших у світі заводів із виробництва акумуляторів, що призвело до евакуації близько 1500 осіб. Про це пишуть Politico та Associated Press.

Зазначається, що евакуація була оголошена для жителів Мосс-Лендинга та району Елкхорн-Слау.

Завод, що належить техаській компанії Vistra Energy, розташований за 124 км на південь від Сан-Франциско. На підприємстві зберігаються десятки тисяч літій-іонних батарей, і в разі їхнього загоряння гасити пожежу буде надзвичайно складно.

Причина пожежі наразі не встановлена. У пресрелізі Vistra Energy зазначено, що після виявлення вогню всі працівники були успішно евакуйовані. Розслідування почнеться після того, як пожежу буде ліквідовано.

У зв’язку з інцидентом 17 січня будуть закриті всі школи та офіси в прилеглих районах.

