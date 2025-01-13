Маск жертвує Cybertruck, щоб допомогти впоратися з наслідками пожеж у Лос-Анджелесі
Американський мільярдер Ілон Маск пожертвував кілька автомобілів Cybertruck округу Лос-Анджелес у Каліфорнії, щоб боротися із пожежами. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Х (колишній Twitter).
Маск перепросив перед покупцями з Каліфорнії, які чекають на доставлення автомобілів Cybertruck. Він зазначив, що ці авто будуть використані як базові станції мобільного зв'язку й оснащені інтернет-терміналами Starlink у деяких районах Лос-Анджелеса.
"Ми збираємося розмістити Cybertrucks зі Starlinks і безплатним Wi-Fi у вигляді сітки в районах, які найбільше потребують у більшій частини Лос-Анджелеса/Малібу", – написав він, додавши, що постачання авто клієнтам відновляться наприкінці тижня.
Повідомляється, що в Альтадені, що на північ від Пасадени, сталися перебої з електроенергією на тлі масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Станція департаменту шерифа округу вже отримала пожертву від Tesla.
За інформацією місцевої рятувальної команди, Cybertrucks будуть використовуватися як акумуляторні батареї на ділянці шерифа доти, доки не буде відновлено подачу електроенергії.
За даними на порталі Tesla, Cybertrucks здатний забезпечити резервне живлення будинку на термін до трьох днів. Має достатньо потужності, щоб забезпечити живленням цілу кав'ярню.
- 8 січня у західній частині Лос-Анджелеса спалахнули лісові пожежі. Зірки Голлівуду й інші місцеві жителі втратили свої будинки та змушені були евакуюватися.
- Станом на 12 січня жертвами пожеж стали вже 24 особи. 16 загиблих було виявлено в районі Ітон, ще вісім – у районі Палісейдс.
- Того ж дня президент Зеленський запропонував відправити 150 українських рятувальників до Каліфорнії для боротьби з пожежами.
- 13 січня WP повідомив, що масштабні пожежі в Каліфорнії міг спровокувати новорічний феєрверк.