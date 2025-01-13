Маск жертвує Cybertruck, щоб допомогти впоратися з наслідками пожеж у Лос-Анджелесі

Повідомляється, що автомобілі будуть використовуватись як зарядні станції, станції зв'язку та інтернету

Тесла в автомобільному музеї Лос-Анджелеса (Фото: ЕРА)

Американський мільярдер Ілон Маск пожертвував кілька автомобілів Cybertruck округу Лос-Анджелес у Каліфорнії, щоб боротися із пожежами. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Х (колишній Twitter).

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Маск перепросив перед покупцями з Каліфорнії, які чекають на доставлення автомобілів Cybertruck. Він зазначив, що ці авто будуть використані як базові станції мобільного зв'язку й оснащені інтернет-терміналами Starlink у деяких районах Лос-Анджелеса.

"Ми збираємося розмістити Cybertrucks зі Starlinks і безплатним Wi-Fi у вигляді сітки в районах, які найбільше потребують у більшій частини Лос-Анджелеса/Малібу", – написав він, додавши, що постачання авто клієнтам відновляться наприкінці тижня.

Повідомляється, що в Альтадені, що на північ від Пасадени, сталися перебої з електроенергією на тлі масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Станція департаменту шерифа округу вже отримала пожертву від Tesla.

За інформацією місцевої рятувальної команди, Cybertrucks будуть використовуватися як акумуляторні батареї на ділянці шерифа доти, доки не буде відновлено подачу електроенергії.

За даними на порталі Tesla, Cybertrucks здатний забезпечити резервне живлення будинку на термін до трьох днів. Має достатньо потужності, щоб забезпечити живленням цілу кав'ярню.