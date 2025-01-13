Маск жертвует Cybertruck, чтобы помочь справиться с последствиями пожаров в Лос-Анджелесе

Сообщается, что автомобили будут использоваться как зарядные станции, станции связи и интернета

Тесла в автомобильном музее Лос-Анджелеса (Фото: ЕРА)

Американский миллиардер Илон Маск пожертвовал несколько автомобилей Cybertruck округу Лос-Анджелес в Калифорнии, чтобы бороться с пожарами. Об этом он сообщил на своей странице в сети Х (бывшей Twitter).

Маск извинился перед покупателями из Калифорнии, которые ждут доставки автомобилей Cybertruck. Он отметил, что эти авто будут использованы в качестве базовых станций мобильной связи и оснащены интернет-терминалами Starlink в некоторых районах Лос-Анджелеса.

"Мы собираемся разместить Cybertrucks со Starlinks и бесплатным Wi-Fi в виде сетки в районах, которые больше всего нуждаются в большей части Лос-Анджелеса/Малибу", – написал он, добавив, что поставки авто клиентам возобновятся в конце недели.

Сообщается, что в Альтадене, что к северу от Пасадены, произошли перебои с электроэнергией на фоне масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Станция департамента шерифа округа уже получила пожертвование от Tesla.

По информации местной спасательной команды, Cybertrucks будут использоваться в качестве аккумуляторных батарей на участке шерифа до тех пор, пока не будет восстановлена ​​подача электроэнергии.

Согласно данным на портале Tesla, Cybertrucks способен обеспечить резервное питание дома на срок до трех дней. У него достаточно мощности, чтобы обеспечить питанием целую кофейню.