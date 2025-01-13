Маск жертвует Cybertruck, чтобы помочь справиться с последствиями пожаров в Лос-Анджелесе
Американский миллиардер Илон Маск пожертвовал несколько автомобилей Cybertruck округу Лос-Анджелес в Калифорнии, чтобы бороться с пожарами. Об этом он сообщил на своей странице в сети Х (бывшей Twitter).
Маск извинился перед покупателями из Калифорнии, которые ждут доставки автомобилей Cybertruck. Он отметил, что эти авто будут использованы в качестве базовых станций мобильной связи и оснащены интернет-терминалами Starlink в некоторых районах Лос-Анджелеса.
"Мы собираемся разместить Cybertrucks со Starlinks и бесплатным Wi-Fi в виде сетки в районах, которые больше всего нуждаются в большей части Лос-Анджелеса/Малибу", – написал он, добавив, что поставки авто клиентам возобновятся в конце недели.
Сообщается, что в Альтадене, что к северу от Пасадены, произошли перебои с электроэнергией на фоне масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Станция департамента шерифа округа уже получила пожертвование от Tesla.
По информации местной спасательной команды, Cybertrucks будут использоваться в качестве аккумуляторных батарей на участке шерифа до тех пор, пока не будет восстановлена подача электроэнергии.
Согласно данным на портале Tesla, Cybertrucks способен обеспечить резервное питание дома на срок до трех дней. У него достаточно мощности, чтобы обеспечить питанием целую кофейню.
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