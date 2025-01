В Калифорнии горит один из крупнейших заводов аккумуляторов, эвакуированы 1500 человек

В американской Калифорнии 17 января произошел пожар на одном из крупнейших в мире заводов по производству аккумуляторов, что привело к эвакуации около 1500 человек. Об этом пишут Politico и Associated Press.

Эвакуация была объявлена для жителей Мосс-Лендинга и района Элкхорн-Слау.

Завод, принадлежащий техасской компании Vistra Energy, расположен в 124 км к югу от Сан-Франциско. На предприятии хранятся десятки тысяч литий-ионных батарей, и в случае их возгорания тушить пожар будет очень сложно.

Причина пожара пока не установлена. В пресс-релизе Vistra Energy отмечено, что после обнаружения огня все работники были успешно эвакуированы. Расследование начнется после того, как пожар будет ликвидирован.

В связи с инцидентом 17 января будут закрыты все школы и офисы в близлежащих районах.

