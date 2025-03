У Канаді через крижаний шторм майже 400 000 абонентів залишилися без світла – фото

У Канаді через крижаний шторм, що вирував 29-30 березня, без електрики залишаються 390 000 споживачів в Онтаріо. Товщина льоду на поверхні місцями досягає 25 мм, повідомляє CBC News з посиланням на дані енергетичної компанії Hydro One.

У різних частинах Онтаріо пошкоджено лінії електропередачі через повалені дерева внаслідок крижаного шторму. 30 березня місцева комунальна служба заявляла, що на відновлення електроенергії може піти кілька днів, разом з тим, близько 360 000 споживачів уже змогли під'єднати електрику.

Міністерство охорони навколишнього середовища та зміни клімату Канади назвало найбільш постраждалі регіони: Баррі, Орілья, озера Каварта, Пітерборо та Кінгстон. Повідомляється також, що в Ліндсі утворилося 25 мм льоду, в районі Пітерборо – 20 мм, в Орільї – 19 мм, а в Баррі – 15 мм. Частина цих районів оголосила надзвичайний стан.

На сході та півночі Канади все ще діють попередження про крижані дощі. У регіонах, де вони пройшли, через лід, що накопичився, дерева падають, це призводить до пошкодження об'єктів інфраструктури та ліній електропередач.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд повідомив, що направлено персонал та обладнання для підтримки громад, які постраждали від шторму.

"Провінція активно працює з громадами, які постраждали від крижаного шторму, що стався у вихідні, щоб забезпечити безпеку людей і відновити електропостачання якнайшвидше", – сказав він.

