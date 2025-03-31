В Канаде из-за ледяного шторма почти 400 000 абонентов остались без света – фото
Ледяной шторм в Канаде (Фото: x.com/Anthony Farnell)

В Канаде из-за ледяного шторма, бушевавшего 29-30 марта, без электричества остаются 390 000 потребителей в Онтарио. Толщина льда на поверхности местами достигает 25 мм, передает CBC News со ссылкой на данные энергетической компании Hydro One.

В разных частях Онтарио повреждены линии электропередачи из-за поваленных деревьев в результате ледяного шторма. 30 марта местная коммунальная служба заявляла, на восстановление электроэнергии может уйти несколько дней, при этом около 360 000 потребителей уже смогли подключить электричество.  

Министерство охраны окружающей среды и изменения климата Канады назвало наиболее пострадавшие регионы: Барри, Ориллия, озера Каварта, Питерборо и Кингстон. Сообщается также, что в Линдси образовалось 25 мм льда, в районе Питерборо – 20 мм, в Ориллии – 19 мм, а в Барри – 15 мм. Часть этих районов объявили чрезвычайное положение. 

В Канаде из-за ледяного шторма почти 400 000 абонентов остались без света – фото
Фото: x.com/Bitchiscrazy66

На востоке и севере Канады все еще действуют предупреждения о ледяных дождях. В регионах, где они прошли, из-за накопившегося льда деревья падают, что приводит к повреждению объектов инфраструктуры и линий электропередач.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд сообщил, что направлен персонал и оборудование для поддержки общин, пострадавших от шторма. 

"Провинция активно работает с общинами, пострадавшими от ледяного шторма, произошедшего в выходные, чтобы обеспечить безопасность людей и восстановить электроснабжение как можно скорее", – сказал он.

В Канаде из-за ледяного шторма почти 400 000 абонентов остались без света – фото
Фото: Muriel Draaisma/CBС
В Канаде из-за ледяного шторма почти 400 000 абонентов остались без света – фото
Фото: Submitted by Edith George
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