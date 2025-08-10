У Кенії перекинувся автобус, що їхав з похорону: загинуло 25 людей – фото

Ймовірно, більшість загиблих були членами однієї родин

Аварія автобуса у Кенії (Фотт: @MimiMefoInfo)

У Кенії сталася аварія похоронного автобуса, внаслідок якої загинули щонайменше 25 людей, а кілька інших отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася ввечері 8 серпня біля міста Кісуму.

Автобус із пасажирами, що поверталися із похорону у місті Какамега, з невідомих причин перекинувся та впав у кювет. Зазначається, що водій їхав на великій швидкості.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці загинули двадцять одна людина – 10 жінок, 10 чоловіків та дівчина 10 років. Ще четверо померли в лікарні внаслідок отриманих травм.

Усі пасажири, ймовірно, були членами однієї родини.

Дорожньо-транспортні пригоди є поширеним явищем у Кенії, де дороги вузькі та перебувають у поганому стані з багатьма вибоїнами.

Поліція часто звинувачує в дорожньо-транспортних пригодах водіїв, які перевищують швидкість.