У Кенії перекинувся автобус, що їхав з похорону: загинуло 25 людей – фото
У Кенії сталася аварія похоронного автобуса, внаслідок якої загинули щонайменше 25 людей, а кілька інших отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press.
Аварія сталася ввечері 8 серпня біля міста Кісуму.
Автобус із пасажирами, що поверталися із похорону у місті Какамега, з невідомих причин перекинувся та впав у кювет. Зазначається, що водій їхав на великій швидкості.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці загинули двадцять одна людина – 10 жінок, 10 чоловіків та дівчина 10 років. Ще четверо померли в лікарні внаслідок отриманих травм.
Усі пасажири, ймовірно, були членами однієї родини.
Дорожньо-транспортні пригоди є поширеним явищем у Кенії, де дороги вузькі та перебувають у поганому стані з багатьма вибоїнами.
Поліція часто звинувачує в дорожньо-транспортних пригодах водіїв, які перевищують швидкість.
- 4 серпня у Латвії перекинувся автобус, який перевозив дитячу баскетбольну команду з Риги до тренувального табору. Постраждали п'ятеро дітей.
