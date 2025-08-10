В Кении перевернулся автобус, ехавший с похорон: погибли 25 человек – фото

Авария автобуса в Кении (Фото: @MimiMefoInfo)

В Кении произошла авария с автобусом для похорон, в результате которой погибли по меньшей мере 25 человек, а несколько других получили ранения. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Авария произошла вечером 8 августа недалеко от города Кисуму.

Автобус с пассажирами, возвращавшимися с похорон в городе Какамега, по неизвестным причинам перевернулся и упал в кювет. Сообщается, что водитель ехал на большой скорости.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли двадцать один человек – 10 женщин, 10 мужчин и девочка 10 лет. Еще четверо скончались в больнице от полученных травм.

Все пассажиры, вероятно, были членами одной семьи.

Дорожно-транспортные происшествия являются распространенным явлением в Кении, где дороги узкие и находятся в плохом состоянии, с большим количеством выбоин.

Полиция часто обвиняет в дорожно-транспортных происшествиях водителей, превышающих скорость.