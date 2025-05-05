У Китаї перекинулися човни з десятками туристів, дев'ятеро людей загинули

Ще одна людина вважається зниклою безвісти, її пошуки тривають

Катастрофа човнів з туристами в Китаї (Фото: EPA/XINHUA CHINA)

На південному заході Китаю, поблизу міста Біцзе провінції Гуйчжоу, загинули дев'ять туристів після того, як "раптовий сильний вітер" перевернув чотири круїзні судна. Про це повідомляють інформаційне агентство Сіньхуа та Reuters.

Інцидент стався близько 16:40 4 травня (21:40 за Києвом).

Після катастрофи у воду потрапили 84 людини, з яких 74 вдалося врятувати, ще одна зазначена як безвісти зникла – її пошуки тривають. 70 постраждалих відправили до лікарні, проте повідомляється, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив "зробити все можливе" для пошуку та порятунку туристів. Для цього залучили близько 500 рятувальників. Також він заявив, що влада має посилити заходи безпеки, оскільки останнім часом почастішали нещасні випадки на туристичних об'єктах та у великих громадських місцях.

Як повідомляє Global Times, туристи розповіли, що під час прогулянки раптово почалася злива з градом, громом та сильним вітром.