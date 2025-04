У Китаї вже третю добу бушує шторм. Скасовано сотні рейсів, є пошкодження – відео

З вечора 11 квітня на півночі Китаю бушують сильні вітри, унаслідок чого у низці регіонів було призупинено авіаційне та залізничне сполучення. Про це повідомляють BBC і China.org.

Національний метеорологічний центр продовжив помаранчеве попередження про шквали, що досягатимуть 37-41 м/с у районах Внутрішньої Монголії, Шаньсі, Хебеї та Пекіна до неділі 13 квітня. Пориви вітру зі швидкістю до 150 км/год – найсильніші в китайській столиці за більш ніж півстоліття.

У Пекіні пориви вітру перевищили 24,5 м/с, місто оголосило помаранчеву тривогу. Деякі райони, зокрема Яньцін і Хуайроу, переживуть пориви вітру до 32 м/с, а в горах — навіть більше. Через це закрили 15 ліній метро, призупинили понад 200 км залізничних шляхів і скасували сотні авіарейсів.

Вітри завдали шкоди: впало 288 дерев, пошкоджено 19 машин, але постраждалих і жертв серед людей немає. У місті також закрили кілька музеїв і парків, а роботу заправок призупинили. Стихія вплинула не тільки на Пекін — у Тяньцзіні зафіксували найсильніші вітри за всю історію, а в Ляоніні та інших районах півночі йде дощ і сніг.

Через холодний фронт температура в деяких місцях впала на 10-20°C. Уже введені надзвичайні заходи безпеки, а в Шаньсі працюють понад 3000 людей для перевірки енергетичних об'єктів.

