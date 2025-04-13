У Китаї вже третю добу бушує шторм. Скасовано сотні рейсів, є пошкодження – відео
З вечора 11 квітня на півночі Китаю бушують сильні вітри, унаслідок чого у низці регіонів було призупинено авіаційне та залізничне сполучення. Про це повідомляють BBC і China.org.
Національний метеорологічний центр продовжив помаранчеве попередження про шквали, що досягатимуть 37-41 м/с у районах Внутрішньої Монголії, Шаньсі, Хебеї та Пекіна до неділі 13 квітня. Пориви вітру зі швидкістю до 150 км/год – найсильніші в китайській столиці за більш ніж півстоліття.
У Пекіні пориви вітру перевищили 24,5 м/с, місто оголосило помаранчеву тривогу. Деякі райони, зокрема Яньцін і Хуайроу, переживуть пориви вітру до 32 м/с, а в горах — навіть більше. Через це закрили 15 ліній метро, призупинили понад 200 км залізничних шляхів і скасували сотні авіарейсів.
Вітри завдали шкоди: впало 288 дерев, пошкоджено 19 машин, але постраждалих і жертв серед людей немає. У місті також закрили кілька музеїв і парків, а роботу заправок призупинили. Стихія вплинула не тільки на Пекін — у Тяньцзіні зафіксували найсильніші вітри за всю історію, а в Ляоніні та інших районах півночі йде дощ і сніг.
Через холодний фронт температура в деяких місцях впала на 10-20°C. Уже введені надзвичайні заходи безпеки, а в Шаньсі працюють понад 3000 людей для перевірки енергетичних об'єктів.
#EXCLUSIVE STORM IN TIANMEN, HUBEI PROVINCE, CHINA— Agraprana Pahlawan – WWIII ALERT (@skynewsagra) April 13, 2025
Saturday, 12th April 2025 pic.twitter.com/nbTIHuK9jw
🌪Thin and slender people are banned from going outside in China— Voice (@Voice1288291) April 13, 2025
A storm warning has been issued in northern China, including the capital, Beijing, with gusts of up to 150 km/h expected. Mass events have been cancelled, and services have been put on standby. pic.twitter.com/aGUeXGVkSZ
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