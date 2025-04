В Китае уже третьи сутки бушует шторм. Отменены сотни рейсов, есть повреждения – видео

С вечера 11 апреля на севере Китая бушуют сильные ветры, в результате чего в ряде регионов было приостановлено авиационное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщают BBC и China.org.

Национальный метеорологический центр продлил оранжевое предупреждение о шквалах, достигающих 37-41 м/с в районах Внутренней Монголии, Шаньси, Хебеи и Пекина до воскресенья 14 апреля. Порывы ветра со скоростью до 150 км/ч – самые сильные в китайской столице за более полувека.

В Пекине порывы ветра превысили 24,5 м/с, и город объявил оранжевую тревогу. Некоторые районы, в частности Яньцин и Хуайроу, переживут порывы ветра до 32 м/с, а в горах даже больше. Поэтому закрыли 15 линий метро, приостановили более 200 км железнодорожных путей и отменили сотни авиарейсов.

Ветры нанесли ущерб: упало 288 деревьев, повреждено 19 машин, но пострадавших и жертв среди людей нет. В городе также закрыли несколько музеев и парков, а работу заправок приостановили. Стихия повлияла не только на Пекин — в Тяньцзине зафиксировали сильнейшие ветры за всю историю, а в Ляонине и других северных районах идет дождь и снег.

Из-за холодного фронта температура в некоторых местах упала на 10-20°C. Уже введены чрезвычайные меры безопасности, а в Шаньси работает более 3000 человек для проверки энергетических объектов.

