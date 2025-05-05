В Китае перевернулись лодки с десятками туристов, девять человек погибли
На юго-западе Китая, вблизи города Бицзе провинции Гуйчжоу, погибли девять туристов после того, как "внезапный сильный ветер" перевернул четыре круизных судна. Об этом сообщают информационное агентство Синьхуа и Reuters.
Инцидент произошел около 16:40 4 мая (21:40 по Киеву).
После крушения в воду попали 84 человека из которых 74 удалось спасти, еще один числится без вести пропавшим – его поиски продолжаются. 70 пострадавших отправили в больницу, однако сообщается, что их здоровью ничего не угрожает.
Лидер Китая Си Цзиньпин поручил "сделать все возможное" для поиска и спасения туристов. Для этого было привлечено около 500 спасателей. Также он заявил, что власти должны усилить меры безопасности, так как в последнее время участились несчастные случаи на туристических объектах и в крупных общественных местах.
Как сообщает Global Times, туристы рассказали, что во время прогулки внезапно начался ливень с градом, громом и сильным ветром.
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