У Китаї пообіцяли оцінити відповідно до закону дії своїх громадян, захоплених у полон

Пекін все ще перевіряє інформацію щодо громадян, які потрапили в полон в Україні

Полонені громадяни КНР (Фото: СБУ)

У Китаї заявили, що оцінять відповідно до законодавства дії своїх громадян, захоплених у полон Збройними Силами України у Донецькій області. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на речника китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзяня.

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Журналісти попросили прокоментувати звернення полонених китайців до керівництва своєї країни з проханням забрати їх на Батьківщину.

"Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися якомога далі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у воєнних операціях будь-якої сторони", – сказав Лінь.

Речник МЗС додав, що Пекін все ще перевіряє інформацію щодо полонених на війні в Україні китайців та уточнює всі пов’язані з цією ситуацією обставини.

"Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій", – сказав він.

У МЗС наголосили, що позиція Пекіна стосовно війни є послідовною та чіткою і полягає в сприянні мирним переговорам.

"Ми просимо всі відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну і справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій і використання цієї ситуації [із полоненими в Україні китайцями] для власного піару чи реклами", – резюмував дипломат.