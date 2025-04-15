У Китаї пообіцяли оцінити відповідно до закону дії своїх громадян, захоплених у полон
У Китаї заявили, що оцінять відповідно до законодавства дії своїх громадян, захоплених у полон Збройними Силами України у Донецькій області. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на речника китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзяня.
Журналісти попросили прокоментувати звернення полонених китайців до керівництва своєї країни з проханням забрати їх на Батьківщину.
"Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися якомога далі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у воєнних операціях будь-якої сторони", – сказав Лінь.
Речник МЗС додав, що Пекін все ще перевіряє інформацію щодо полонених на війні в Україні китайців та уточнює всі пов’язані з цією ситуацією обставини.
"Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій", – сказав він.
У МЗС наголосили, що позиція Пекіна стосовно війни є послідовною та чіткою і полягає в сприянні мирним переговорам.
"Ми просимо всі відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну і справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій і використання цієї ситуації [із полоненими в Україні китайцями] для власного піару чи реклами", – резюмував дипломат.
- 8 квітня 2025 року Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю у Донецькій області.
- Того ж дня МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.
- У США назвали цю інформацію "тривожною", а Китай – основним пособником Росії у війні проти України.
- 9 квітня Зеленський заявив, що в російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.