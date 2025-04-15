В Китае пообещали оценить в соответствии с законом действия своих граждан, взятых в плен
В Китае заявили, что оценят в соответствии с законодательством действия своих граждан, захваченных в плен Вооруженными Силами Украины в Донецкой области. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на спикера китайского Министерства иностранных дел Линь Цзяня.
Журналисты попросили прокомментировать обращение пленных китайцев к руководству своей страны с просьбой забрать их на Родину.
"Позиция китайского правительства очень четкая. Мы издали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны", – сказал Линь.
Спикер МИД добавил, что Пекин все еще проверяет информацию о плененных на войне в Украине китайцах и уточняет все связанные с этой ситуацией обстоятельства.
"Поведение отдельных граждан КНР за рубежом китайская сторона будет рассматривать в соответствии с действующим законодательством и будет предпринимать необходимые консульские и другие действия", – сказал он.
В МИД подчеркнули, что позиция Пекина в отношении войны является последовательной и четкой и заключается в содействии мирным переговорам.
"Мы просим все соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и использования этой ситуации [с пленными в Украине китайцами] для собственного пиара или рекламы", – резюмировал дипломат.
- 8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области.
- В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений.
- В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.
- 9 апреля Зеленский заявил, что в российской армии воюет по меньшей мере 155 граждан Китая, информация о которых известна украинским спецслужбам.