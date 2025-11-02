У Мексиці загинули понад 20 людей через пожежу в магазині. Серед жертв є діти – відео

Причини пожежі все ще не відомі, за словами очевидців, із магазину вибігали "люди у вогні"

Кадри з місця (Фото: Пожежна служба Ермосільо/Facebook)

У Мексиці 1 листопада спалахнула пожежа в магазині Waldos у місті Ермосільо на північному заході країни. Через інцидент загинули щонайменше 23 людини, серед яких діти, повідомляють Elpais і Reuters.

За даними губернатора Альфонсо Дурасо, через пожежу постраждали 12 осіб. Він розпорядився провести ретельне і прозоре розслідування, щоб з'ясувати причини інциденту. Імовірно, перед пожежею в магазині пролунав вибух. Не відкидають і збій в електропостачанні.

Очевидці повідомили журналістам, що постраждалі відвідувачі вибігали з магазину в центрі міста "охоплені вогнем". За словами пожежної служби, вдалося запобігти ще більшим масштабам трагедії, не допустивши поширення вогню на сусідні підприємства.

У рятувальній операції були залучені 40 працівників і 10 машин швидкої допомоги від Червоного Хреста, які здійснили шість поїздок до лікарні з постраждалими.

Міністерство громадської безпеки штату Сонора не припускає, що вибух був спрямований проти людей, які перебували в закладі.

"Повністю відкинуто, що це був замах або подія, пов'язана з насильницькими діями проти цивільних осіб", – ідеться в повідомленні, але причини пожежі все ще встановлюють.

Місце трагедії (Фото: Radio Fórmula Sonora/Х

#ÚltimaHora | 🔥🚨 Pánico en Hermosillo: se registra incendio en una tienda del centro comercial; clientes y empleados fueron evacuados mientras cuerpos de emergencia trabajan para controlar el fuego. 😱🔥 pic.twitter.com/Fkaq5Tq6lA - Grupo Fórmula (@Radio_Formula) 2 листопада 2025 року