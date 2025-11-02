В Мексике погибли свыше 20 человек из-за пожара в магазине. Среди жертв есть дети – видео
В Мексике 1 ноября вспыхнул пожар в магазине Waldos в городе Эрмосильо на северо-западе страны. Из-за инцидента погибли минимум 23 человека, среди которых дети, сообщают Elpais и Reuters.
По данным губернатора Альфонсо Дурасо, из-за пожара пострадали 12 человек. Он распорядился провести тщательное и прозрачное расследование, чтобы выяснить причины инцидента. Предположительно, перед пожаром в магазине прозвучал взрыв. Не исключают и сбой в электроснабжении.
Очевидцы сообщили журналистам, что пострадавшие посетители выбегали из магазина в центре города "объятые огнем". По словам пожарной службы, удалось предотвратить еще большие масштабы трагедии, не допустив распространение огня на соседние предприятия.
В спасательной операции были задействованы 40 сотрудников и 10 машин скорой помощи от Красного Креста, совершивших шесть поездок в больницу с пострадавшими.
Министерство общественной безопасности штата Сонора исключило, что взрыв был направлен против людей, находившихся в заведении.
"Полностью исключается, что это было покушение или событие, связанное с насильственными действиями против гражданских лиц", – сказано в сообщении, но причины пожара все еще устанавливаются.
#ÚltimaHora | 🔥🚨 Pánico en Hermosillo: se registra incendio en una tienda del centro comercial; clientes y empleados fueron evacuados mientras cuerpos de emergencia trabajan para controlar el fuego. 😱🔥 pic.twitter.com/Fkaq5Tq6lA— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 2, 2025
- 14 октября в Бангладеш погибли 16 человек из-за пожара на швейной фабрике. Горел и склад химикатов по соседству.
- 31 октября в Турции 11 человек получили пожизненное из-за пожара в отеле на горнолыжном курорте.
