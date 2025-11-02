В Мексике погибли свыше 20 человек из-за пожара в магазине. Среди жертв есть дети – видео

Причины пожара все еще не известны, по словам очевидцев, из магазина выбегали "люди в огне"

Кадры с места (Фото: Пожарная служба Эрмосильо/Facebook)

В Мексике 1 ноября вспыхнул пожар в магазине Waldos в городе Эрмосильо на северо-западе страны. Из-за инцидента погибли минимум 23 человека, среди которых дети, сообщают Elpais и Reuters.

По данным губернатора Альфонсо Дурасо, из-за пожара пострадали 12 человек. Он распорядился провести тщательное и прозрачное расследование, чтобы выяснить причины инцидента. Предположительно, перед пожаром в магазине прозвучал взрыв. Не исключают и сбой в электроснабжении.

Очевидцы сообщили журналистам, что пострадавшие посетители выбегали из магазина в центре города "объятые огнем". По словам пожарной службы, удалось предотвратить еще большие масштабы трагедии, не допустив распространение огня на соседние предприятия.

В спасательной операции были задействованы 40 сотрудников и 10 машин скорой помощи от Красного Креста, совершивших шесть поездок в больницу с пострадавшими.

Министерство общественной безопасности штата Сонора исключило, что взрыв был направлен против людей, находившихся в заведении.

"Полностью исключается, что это было покушение или событие, связанное с насильственными действиями против гражданских лиц", – сказано в сообщении, но причины пожара все еще устанавливаются.

Место трагедии (Фото: Radio Fórmula Sonora/Х

#ÚltimaHora | 🔥🚨 Pánico en Hermosillo: se registra incendio en una tienda del centro comercial; clientes y empleados fueron evacuados mientras cuerpos de emergencia trabajan para controlar el fuego. 😱🔥 pic.twitter.com/Fkaq5Tq6lA — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 2, 2025