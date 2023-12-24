У Німеччині міністр оборони Пісторіус став популярнішим за канцлера Шольца – дані опитувань
Популярність лідерів керівної парламентської коаліції у Німеччині продовжує падати, і на цьому тлі найпопулярнішим політиком країни став міністр оборони Борис Пісторіус. Про це із посиланням на дані соцопитування повідомляє Deutsche Welle.
Як показали результати опитування, яке соціологічний інститут Insa провів на замовлення видання Bild am Sonntag, Пісторіус вийшов на перше місце за популярністю серед німецьких політиків, хоча і на його користь висловилося менше половини опитаних – 42% (водночас 38% висловилися проти нього).
На другому місці в опитуванні – голова партії ХСС Маркус Зедер, на третьому – лідер партії ХДС Фрідріх Мерц.
Як зазначає видання, за падінням популярності канцлер Олаф Шольц "обігнав" багатьох соратників за очолюваною ним коаліцією – він посів лише 12-е місце. Найгірше, його обійшла в рейтингу популярності навіть співголова правопопулістської Альтернативи для Німеччини Аліса Вайдель.
DW нагадує, що минулого року за результатами аналогічного опитування Шольц виявився третім за популярністю німецьким політиком.
- 6 жовтня Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- 21 листопада 2023 року Пісторіус приїхав до Києва з неоголошеним візитом.
- 16 грудня Пісторіус заявив, що європейським країнам потрібно менше покладатися на США, натомість нарощуючи власне виробництво зброї.
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