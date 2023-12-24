У Німеччині міністр оборони Пісторіус став популярнішим за канцлера Шольца – дані опитувань

Пісторіус вийшов на перше місце за популярністю серед німецьких політиків, хоча і на його користь висловилося менше половини опитаних

Борис Пісторіус та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Популярність лідерів керівної парламентської коаліції у Німеччині продовжує падати, і на цьому тлі найпопулярнішим політиком країни став міністр оборони Борис Пісторіус. Про це із посиланням на дані соцопитування повідомляє Deutsche Welle.

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Як показали результати опитування, яке соціологічний інститут Insa провів на замовлення видання Bild am Sonntag, Пісторіус вийшов на перше місце за популярністю серед німецьких політиків, хоча і на його користь висловилося менше половини опитаних – 42% (водночас 38% висловилися проти нього).

На другому місці в опитуванні – голова партії ХСС Маркус Зедер, на третьому – лідер партії ХДС Фрідріх Мерц.

Як зазначає видання, за падінням популярності канцлер Олаф Шольц "обігнав" багатьох соратників за очолюваною ним коаліцією – він посів лише 12-е місце. Найгірше, його обійшла в рейтингу популярності навіть співголова правопопулістської Альтернативи для Німеччини Аліса Вайдель.

DW нагадує, що минулого року за результатами аналогічного опитування Шольц виявився третім за популярністю німецьким політиком.

6 жовтня Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

21 листопада 2023 року Пісторіус приїхав до Києва з неоголошеним візитом.

16 грудня Пісторіус заявив, що європейським країнам потрібно менше покладатися на США, натомість нарощуючи власне виробництво зброї.

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