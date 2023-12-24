В Германии министр обороны Писториус стал популярнее канцлера Шольца – данные опросов
Популярность лидеров правящей парламентской коалиции в Германии продолжает падать, и на этом фоне самым популярным политиком страны стал министр обороны Борис Писториус. Об этом со ссылкой на данные соцопроса сообщает Deutsche Welle.
Как показали результаты опроса, который социологический институт Insa провел по заказу издания Bild am Sonntag, Писториус вышел на первое место по популярности среди немецких политиков, хотя и в его пользу высказались менее половины опрошенных – 42% (при этом 38% высказались против него).
На втором месте в опросе – председатель партии ХСС Маркус Зедер, на третьем – лидер партии ХДС Фридрих Мерц.
Как отмечает издание, по падению популярности канцлер Олаф Шольц "обогнал" многих соратников по возглавляемой им коалиции – он занял только 12-е место. Хуже того, его обошла в рейтинге популярности даже сопредседатель правопопулистской Альтернативы для Германии Алиса Вайдель.
DW напоминает, что в прошлом году по результатам аналогичного опроса Шольц оказался третьим по популярности немецком политиком.
- 6 октября Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- 21 ноября 2023 года Писториус приехал в Киев с необъявленным визитом.
- 16 декабря Писториус заявил, что европейским странам нужно меньше полагаться на США, вместо этого наращивая собственное производство оружия.
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