В Германии министр обороны Писториус стал популярнее канцлера Шольца – данные опросов

Писториус вышел на первое место по популярности среди немецких политиков, хотя и в его пользу высказались менее половины опрошенных

Борис Писториус и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Популярность лидеров правящей парламентской коалиции в Германии продолжает падать, и на этом фоне самым популярным политиком страны стал министр обороны Борис Писториус. Об этом со ссылкой на данные соцопроса сообщает Deutsche Welle.

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Как показали результаты опроса, который социологический институт Insa провел по заказу издания Bild am Sonntag, Писториус вышел на первое место по популярности среди немецких политиков, хотя и в его пользу высказались менее половины опрошенных – 42% (при этом 38% высказались против него).

На втором месте в опросе – председатель партии ХСС Маркус Зедер, на третьем – лидер партии ХДС Фридрих Мерц.

Как отмечает издание, по падению популярности канцлер Олаф Шольц "обогнал" многих соратников по возглавляемой им коалиции – он занял только 12-е место. Хуже того, его обошла в рейтинге популярности даже сопредседатель правопопулистской Альтернативы для Германии Алиса Вайдель.

DW напоминает, что в прошлом году по результатам аналогичного опроса Шольц оказался третьим по популярности немецком политиком.

6 октября Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

21 ноября 2023 года Писториус приехал в Киев с необъявленным визитом.

16 декабря Писториус заявил, что европейским странам нужно меньше полагаться на США, вместо этого наращивая собственное производство оружия.

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