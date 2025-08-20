У Німеччині висунули звинувачення росіянину, який готував атаку на посольство Ізраїлю
Німецькі прокурори звинуватили громадянина Росії у плануванні нападу на посольство Ізраїлю в Берліні. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на прокуратуру ФРН.
Німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину РФ, підозрюваному в плануванні нападу на посольство Ізраїлю в Берліні й спробі приєднатися до терористичної організації "Ісламська держава".
Прокуратура вважає, що обвинувачений, якого звати Ахмад Е., отримав інструкції з виготовлення вибухівки з інтернету, але план провалився, оскільки він не зміг отримати необхідні компоненти.
"З початку лютого він планував здійснити напад у Німеччині, наприклад, на посольство Ізраїлю в Берліні", – йдеться у заяві федеральної прокуратури.
Чоловіка затримали в аеропорту Берліна у лютому. Прокуратура підозрює, що він прямував до Пакистану для проходження підготовки у складі ІД і що поїздку він сплатив продажем дорогих смартфонів, які отримав, оформивши тарифні плани мобільного зв'язку.
Його також звинувачують у перекладі пропагандистських матеріалів ІД російською і чеченською мовами, йдеться у заяві.
7 серпня прокуратура висунула йому звинувачення у підготовці та підбурюванні до скоєння тяжкого акту насильства, що становить загрозу державі, а також у спробі вступу в терористичне угруповання за кордоном, оскільки він був неповнолітнім.
- 22 травня міністерка внутрішньої безпеки США Ноем повідомила, що ввечері 21 травня у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.
- Президент США Трамп засудив напад, зазначивши, що "вбивства у Вашингтоні засновані, очевидно, на антисемітизмі".
- Прем'єр-міністр Ізраїлю доручив посилити безпеку у дипломатичних місіях Ізраїлю у всьому світі й для представників держави.
