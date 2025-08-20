В Германии предъявили обвинения россиянину, который готовил атаку на посольство Израиля

Гражданин РФ получил инструкции по изготовлению взрывчатки из интернета, но план провалился, поскольку он не смог получить компоненты

Полиция (Иллюстративное фото: Clemens Bilan/EPA)

Немецкие прокуроры обвинили гражданина России в планировании нападения на посольство Израиля в Берлине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру ФРГ.

Немецкая прокуратура предъявила обвинения гражданину РФ, подозреваемому в планировании нападения на посольство Израиля в Берлине и попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство".

Прокуратура считает, что обвиняемый, которого зовут Ахмад Э., получил инструкции по изготовлению взрывчатки из интернета, но план провалился, поскольку он не смог получить необходимые компоненты.

"С начала февраля он планировал совершить нападение в Германии, например, на посольство Израиля в Берлине", — говорится в заявлении федеральной прокуратуры.

Мужчину задержали в аэропорту Берлина в феврале. Прокуратура подозревает, что он направлялся в Пакистан для прохождения подготовки в составе ИГ и что поездку он оплатил продажей дорогих смартфонов, которые получил, оформив тарифные планы мобильной связи.

Его также обвиняют в переводе пропагандистских материалов ИГ на русский и чеченский языки, говорится в заявлении.

7 августа прокуратура предъявила ему обвинение в подготовке и подстрекательстве к совершению тяжкого акта насилия, представляющего угрозу государству, а также в попытке вступления в террористическую группировку за рубежом, поскольку он был несовершеннолетним.