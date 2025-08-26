У Пакистані евакуювали 150 000 людей: Індія планує скинути надлишкову воду з дамби
Пакистан евакуював щонайменше 150 000 людей у районах вздовж трьох річок у своєму сільськогосподарському центрі, що перебувають під загрозою затоплення, після того, як сусідня Індія попередила про свої плани скинути надлишок води з дамби. Про це повідомило агентство Reuters.
Обидві країни постраждали від сильних дощів та повеней останніми тижнями. Викид надлишку води загрожує подальшим затопленням частини пакистанської провінції Пенджаб, яка є житницею країни та забезпечує значну частину її продовольчих запасів.
Пакистанські офіційні особи заявили в понеділок, що отримали несподіване попередження від Індії про намір скинути воду з греблі Мадхопур, що швидко заповнюється, на своєму боці провінції Пенджаб. Індія регулярно скидає воду зі своїх гребель, коли вони переповнені, а надлишки води надходять до Пакистану.
Співрозмовник в уряді Індії не назвав конкретну греблю, але інтенсивний дощ спонукав їх передати Пакистану друге попередження дипломатичними каналами. На питання про можливість випуску додаткових попереджень у зв'язку з дощами, що продовжуються, він відповів, що це можливо.
У неділю в Індії заявили, що попередили Пакистан про те, що через сильні опади до його водних шляхів потраплять великі обсяги води. Три річки – Раві, Сатледж і Ченаб – йдуть до Пакистану з території Індії. Національне управління стихійними лихами Пакистану повідомило у вівторок, що на цих річках спостерігається середній або сильний рівень повеней.
Мазхар Хуссейн, представник пакистанського управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, заявив, що найближчими днями Індія скине контрольований обсяг води з гребель. Сотні сіл, розташованих на берегах трьох річок, було евакуйовано, сказав він.
- 15 серпня повідомлялося, що десятки людей загинули та зникли безвісти після того, як раптовий сильний дощ спричинив повені та зсуви в індійському Кашмірі.
