У Пакистані евакуювали 150 000 людей: Індія планує скинути надлишкову воду з дамби

Повінь (Ілюстративне фото: Sohail Shahzad/EPA)

Пакистан евакуював щонайменше 150 000 людей у районах вздовж трьох річок у своєму сільськогосподарському центрі, що перебувають під загрозою затоплення, після того, як сусідня Індія попередила про свої плани скинути надлишок води з дамби. Про це повідомило агентство Reuters.

Обидві країни постраждали від сильних дощів та повеней останніми тижнями. Викид надлишку води загрожує подальшим затопленням частини пакистанської провінції Пенджаб, яка є житницею країни та забезпечує значну частину її продовольчих запасів.

Пакистанські офіційні особи заявили в понеділок, що отримали несподіване попередження від Індії про намір скинути воду з греблі Мадхопур, що швидко заповнюється, на своєму боці провінції Пенджаб. Індія регулярно скидає воду зі своїх гребель, коли вони переповнені, а надлишки води надходять до Пакистану.

Співрозмовник в уряді Індії не назвав конкретну греблю, але інтенсивний дощ спонукав їх передати Пакистану друге попередження дипломатичними каналами. На питання про можливість випуску додаткових попереджень у зв'язку з дощами, що продовжуються, він відповів, що це можливо.

У неділю в Індії заявили, що попередили Пакистан про те, що через сильні опади до його водних шляхів потраплять великі обсяги води. Три річки – Раві, Сатледж і Ченаб – йдуть до Пакистану з території Індії. Національне управління стихійними лихами Пакистану повідомило у вівторок, що на цих річках спостерігається середній або сильний рівень повеней.

Мазхар Хуссейн, представник пакистанського управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, заявив, що найближчими днями Індія скине контрольований обсяг води з гребель. Сотні сіл, розташованих на берегах трьох річок, було евакуйовано, сказав він.

15 серпня повідомлялося, що десятки людей загинули та зникли безвісти після того, як раптовий сильний дощ спричинив повені та зсуви в індійському Кашмірі.