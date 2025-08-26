В Пакистане эвакуировали 150 000 человек: Индия планирует сбросить избыточную воду с дамбы

Наводнение (Иллюстративное фото: Sohail Shahzad/EPA)

Пакистан эвакуировал по меньшей мере 150 000 человек в районах вдоль трех рек в своем сельскохозяйственном центре, находящихся под угрозой затопления, после того, как соседняя Индия предупредила о своих планах сбросить избыток воды с дамбы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Обе страны пострадали от сильных дождей и наводнений в последние недели. Сброс избытка воды угрожает дальнейшим затоплением части пакистанской провинции Пенджаб, которая является житницей страны и обеспечивает значительную часть ее продовольственных запасов.

Пакистанские официальные лица заявили в понедельник, что получили неожиданное предупреждение от Индии о намерении сбросить воду с быстро заполняющейся плотины Мадхопур на своей стороне провинции Пенджаб. Индия регулярно сбрасывает воду со своих плотин, когда они переполнены, а излишки воды поступают в Пакистан.

Собеседник в правительстве Индии не назвал конкретную плотину, но интенсивный дождь побудил их передать Пакистану второе предупреждение по дипломатическим каналам. На вопрос о возможности выпуска дополнительных предупреждений в связи с продолжающимися дождями, он ответил, что это возможно.

В воскресенье в Индии заявили, что предупредили Пакистан о том, что из-за сильных осадков в его водные пути попадут большие объемы воды. Три реки – Рави, Сатледж и Ченаб – идут в Пакистан с территории Индии. Национальное управление стихийными бедствиями Пакистана сообщило во вторник, что на этих реках наблюдается средний или сильный уровень наводнений.

Мазхар Хуссейн, представитель пакистанского управления по ликвидации последствий стихийного бедствия, заявил, что в ближайшие дни Индия сбросит контролируемый объем воды с плотин. Сотни деревень, расположенных на берегах трех рек, были эвакуированы, сказал он.

15 августа сообщалось, что десятки людей погибли и пропали без вести после того, как внезапный сильный дождь вызвал наводнения и оползни в индийском Кашмире.