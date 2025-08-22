У Польщі показали місце, де впав російський дрон – фото

Постраждалий будинок у Польщі (Фото: RMF FM)

У польських Осинах завершили основну частину огляду місцевості, після того як у ніч проти 20 серпня там упав і вибухнув російський дрон. На місці знайшли багато компонентів БпЛА, повідомляє RMF FM.

На місці падіння знайшли десятки пластикових частин дрона, серед яких – деталі обшивки. Також виявили деталі електронного обладнання та деталь двигуна з пропелером. Для перевірки було взято зразки ґрунту на кукурудзяному полі, де й упав дрон.

22 серпня знахідки передали експертам для вивчення, повідомив глава окружної прокуратури Любліна Гжегож Трусевич. За його словами, попередній висновок щодо дрона буде винесено протягом місяця.

Зараз місцевість більше не перекрита. На полі залишився темний слід від вибуху БпЛА, також постраждали прилеглі будинки. Слідчі вже опитали 10 осіб, які, ймовірно, бачили безпілотник, що вибухнув, і планують опитати ще трьох.

Наслідки падіння дрона (Фото: RMF FM)

