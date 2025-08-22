В Польше показали место, где упал российский дрон – фото
В польских Осинах завершили основную часть осмотра местности, после того как в ночь на 20 августа там упал и взорвался российский дрон. На месте нашли много комплектующих БпЛА, сообщает RMF FM.
На месте падения обнаружили десятки пластиковых частей дрона, среди которых – детали обшивки. Также нашли детали электронного оборудования и деталь двигателя с пропеллером. Для проверки были взяты образцы почвы на кукурузном поле, где и упал дрон.
22 августа находки передали экспертам для изучения, сообщил глава окружной прокуратуры Люблина Гжегож Трусевич. По его словам, предварительное заключение по поводу дрона будет вынесено в течение месяца.
Сейчас местность больше не перекрыта. На поле остался темный след от взрыва БпЛА, также пострадали близлежащие дома. Следователи уже опросили 10 человек, которые, предположительно, видели взорвавшийся беспилотник, и планируют опросить еще троих.
- В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в поле взорвался российский беспилотник.
- В прокуратуре страны утверждают, что дрон залетел в Польшу с территории Беларуси.
- Польша направила России ноту протеста в связи с падением российского дрона.
