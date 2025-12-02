У Польщі суд на три місяці арештував чоловіка, який залишив без нагляду багаж в аеропорту

В польському аеропорту чоловік залишив без нагляду багаж, через що майже пів тисячі пасажирів довелось евакуювати

Аеропорт імені Фридерика Шопена у Варшаві (Фото: Warsaw Chopin Airport / Facebook)

Польський суд ухвалив рішення про тримісячний арешт чоловіка за залишення без нагляду багажу в аеропорту, через що довелось евакуювати близько 500 пасажирів. Про це повідомляє RMF 24.

Увечері 21 листопада служби аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві повідомили про знайдений у громадській зоні термінала багаж з електронним пристроєм. Через це було евакуйовано близько пів тисячі пасажирів та обмежено роботу аеропорту.

На місце прибули сапери, які за допомогою спеціального робота перевірили сумку. Після огляду небезпечних предметів усередині не виявлено.

Під час розслідування було встановлено, що багаж залишив у терміналі 28-річний чоловік, який відразу після цього вийшов із будівлі. За словами правоохоронців, через приблизно годину після початку роботи екстрених служб він повернувся у термінал.

Поліція затримала його близько 03:00 (04:00 за київським часом) ночі. Поведінка чоловіка була настільки нетиповою, що справою зайнялася окружна прокуратура.

Суд ухвалив рішення про арешт фігуранта. Справу передали до військового відділу прокуратури.