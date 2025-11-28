У Польщі на залізниці виявили предмети, схожі на вибухівку

У районі міста Дзеньськ на двох ділянках залізниці знайшли муляжі вибухівки

Залізнична станція в Польщі (Фото: Gazeta Lubuska/Jakub Pikulik)

У Польщі на залізниці недалеко від міста Дзеньск у Любуському воєводстві знайшли підозрілий пакет. Усередині виявили муляж вибухового пристрою, передає RMF 24.

Підозрілий пакунок виявив на залізничній лінії 273 неподалік міста Дзеньськ близько 10:00 28 листопада регулювальник пішохідного переходу.

На місце одразу прибули поліція, піротехніки та інші екстрені служби. Вони встановили, що бомба була нешкідливим муляжем вибухового пристрою, закладеним навмисно. Ба більше, неподалік поліція виявила ще один подібний предмет, який також виявився муляжем.

"Усе вказує на навмисну акцію. На місці також перебувають спецпризначенці, які перевіряють колії на наявність підозрілих предметів, тому рух поїздів повністю зупинено", – повідомив представник поліції Любуського воєводства Мацей Кімет у коментарі Gazeta Lubuska.

Пасажирів двох поїздів зняли з маршруту і пересадили на інший вид транспорту.