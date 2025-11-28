В Польше на железной дороге обнаружили предметы, похожие на взрывчатку

В районе города Дзеньск на двух участках железной дороги нашли муляжи взрывчатки

ЖД станция в Польше (Фото: Gazeta Lubuska/Jakub Pikulik)

В Польше на железной дороге недалеко от города Дзеньск в Любушском воеводстве нашли подозрительный пакет. Внутри обнаружили муляж взрывного устройства, передает RMF 24.

Подозрительный пакет обнаружил на железнодорожной линии 273 недалеко от города Дзеньск около 10:00 28 ноября регулировщик пешеходного перехода.

На место сразу прибыли полиция, пиротехники и другие экстренные службы. Они установили, что бомба представляла собой безвредный муляж взрывного устройства, заложенный намеренно. Более того, неподалеку полиция обнаружила еще один подобный предмет, который также оказался муляжом.

"Все указывает на преднамеренную акцию. На месте также находятся спецназовцы, которые проверяют пути на наличие подозрительных предметов, поэтому движение поездов полностью остановлено", – сообщил представитель полиции Любушского воеводства Мацей Кимет в комментарии Gazeta Lubuska.

Пассажиров двух поездов сняли с маршрута и пересадили на другой вид транспорта.