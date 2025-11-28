В Польше на железной дороге обнаружили предметы, похожие на взрывчатку
В Польше на железной дороге недалеко от города Дзеньск в Любушском воеводстве нашли подозрительный пакет. Внутри обнаружили муляж взрывного устройства, передает RMF 24.
Подозрительный пакет обнаружил на железнодорожной линии 273 недалеко от города Дзеньск около 10:00 28 ноября регулировщик пешеходного перехода.
На место сразу прибыли полиция, пиротехники и другие экстренные службы. Они установили, что бомба представляла собой безвредный муляж взрывного устройства, заложенный намеренно. Более того, неподалеку полиция обнаружила еще один подобный предмет, который также оказался муляжом.
"Все указывает на преднамеренную акцию. На месте также находятся спецназовцы, которые проверяют пути на наличие подозрительных предметов, поэтому движение поездов полностью остановлено", – сообщил представитель полиции Любушского воеводства Мацей Кимет в комментарии Gazeta Lubuska.
Пассажиров двух поездов сняли с маршрута и пересадили на другой вид транспорта.
- 16 ноября в Польше была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Премьер Туск назвал инцидент актом саботажа.
- 18 ноября он заявил, что Польша подозревает двух украинцев в подрыве железной дороги, которые приехали из Беларуси по заказу РФ и сбежали туда же. 27 ноября их заочно арестовали, а 28 ноября – объявили в розыск.
- 24 ноября в Польше выдвинули обвинения еще одному подозреваемому. Его взяли под стражу.
