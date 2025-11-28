Польша объявила в розыск двух подозреваемых в диверсиях на железной дороге
Польша объявила в розыск подозреваемых по делу о диверсии на польской железной дороге. Об этом сообщил в сети Х представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.
"Прокурор объявил в розыск Евгения Иванова, родившегося 13 сентября 1984 года в Эстонии, и Александра Кононова, родившегося 7 сентября 1986 года в Украине. Поиски будет вести польская полиция", – говорится в сообщении.
Основанием для объявления в розыск является решение суда об аресте двух подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре, вынесенное накануне. Тогда суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора о заключении под стражу двух человек.
Мужчин подозревают в совершении диверсионных действий террористического характера от имени российских спецслужб против Польши. Это отягчающее обвинение по трем статьям – форма шпионажа в виде актов саботажа от имени иностранной разведывательной службы, создание угрозы катастрофы в наземном движении и использование взрывчатых веществ. За преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
- 16 ноября в Польше была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Премьер Туск назвал инцидент актом саботажа.
- 18 ноября он заявил, что Польша подозревает двух украинцев в подрыве железной дороги, которые приехали из Беларуси по заказу РФ и сбежали туда же. В МИД Украины отреагировали на обвинения в адрес граждан.
- 24 ноября в Польше выдвинули обвинения еще одному подозреваемому. Его взяли под стражу.
