Польша объявила в розыск двух подозреваемых в диверсиях на железной дороге

Польша разыскивает Евгения Иванова и Александра Кононова по делам о диверсиях на железной дороге

Диверсия в Польше (Фото: ЕРА / Wojtek Jargilo)

Польша объявила в розыск подозреваемых по делу о диверсии на польской железной дороге. Об этом сообщил в сети Х представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

"Прокурор объявил в розыск Евгения Иванова, родившегося 13 сентября 1984 года в Эстонии, и Александра Кононова, родившегося 7 сентября 1986 года в Украине. Поиски будет вести польская полиция", – говорится в сообщении.

Основанием для объявления в розыск является решение суда об аресте двух подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре, вынесенное накануне. Тогда суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора о заключении под стражу двух человек.

Мужчин подозревают в совершении диверсионных действий террористического характера от имени российских спецслужб против Польши. Это отягчающее обвинение по трем статьям – форма шпионажа в виде актов саботажа от имени иностранной разведывательной службы, создание угрозы катастрофы в наземном движении и использование взрывчатых веществ. За преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.