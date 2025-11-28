Польща оголосила в розшук двох підозрюваних у диверсіях на залізниці
Польща оголосила в розшук підозрюваних у справі про диверсію на польській залізниці. Про це повідомив в мережі Х представник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.
"Прокурор оголосив у розшук Євгенія Іванова, народженого 13 вересня 1984 року в Естонії, та Олександра Кононова, народженого 7 вересня 1986 року в Україні. Пошуки вестиме польська поліція", – йдеться в повідомленні.
Підставою для оголошення в розшук є рішення суду щодо арешту двох підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі, винесене напередодні. Тоді суд у Варшаві задовольнив клопотання прокурора про взяття під варту двох осіб.
Чоловіків підозрюють у здійсненні диверсійних дій терористичного характеру від імені російських спецслужб проти Польщі. Це обтяжувальне звинувачення за трьома статтями – форма шпигунства у вигляді актів саботажу від імені іноземної розвідувальної служби, створення загрози катастрофи в наземному русі й використання вибухових речовин. За злочини передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
- 16 листопада у Польщі було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Прем'єр Туск назвав інцидент актом саботажу.
- 18 листопада він заявив, що Польща підозрює двох українців у підриві залізниці, які приїхали з Білорусі на замовлення РФ і втекли туди ж. У МЗС України відреагували на звинувачення щодо громадян.
- 24 листопада у Польщі висунули обвинувачення ще одному підозрюваному. Його взяли під варту.
