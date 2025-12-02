В Польше суд на три месяца арестовал мужчину, который оставил без присмотра багаж в аэропорту
Польский суд принял решение о трехмесячном аресте мужчины за оставление без присмотра багажа в аэропорту, из-за чего пришлось эвакуировать около 500 пассажиров. Об этом сообщает РМФ 24.
Вечером 21 ноября службы аэропорта имени Фридерика Шопена в Варшаве сообщили о найденном в общественной зоне терминала багаже с электронным устройством. Из-за этого эвакуировали около полутысячи пассажиров и ограничили работу аэропорта.
На место прибыли саперы, которые с помощью специального робота проверили сумку. После осмотра опасных предметов внутри не обнаружили.
В ходе расследования установили, что багаж оставил в терминале 28-летний мужчина, который сразу после этого вышел из здания. По словам правоохранителей, примерно через час после начала работы экстренных служб он вернулся в терминал.
Полиция задержала его около 03:00 (04:00 по киевскому времени) ночи. Поведение мужчины было настолько нетипичным, что делом занялась окружная прокуратура.
Суд принял решение об аресте фигуранта. Дело передали в военный отдел прокуратуры.
- 28 ноября в Польше на железной дороге недалеко от города Дзеньск в Любушском воеводстве нашли подозрительный пакет с муляжом взрывного устройства. Пассажиров двух поездов сняли с маршрута и пересадили на другой вид транспорта.
