В Польше суд на три месяца арестовал мужчину, который оставил без присмотра багаж в аэропорту

В польском аэропорту мужчина оставил без присмотра багаж, из-за чего почти полтысячи пассажиров пришлось эвакуировать

Аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве (Фото: Warsaw Chopin Airport / Facebook)

Польский суд принял решение о трехмесячном аресте мужчины за оставление без присмотра багажа в аэропорту, из-за чего пришлось эвакуировать около 500 пассажиров. Об этом сообщает РМФ 24.

Вечером 21 ноября службы аэропорта имени Фридерика Шопена в Варшаве сообщили о найденном в общественной зоне терминала багаже с электронным устройством. Из-за этого эвакуировали около полутысячи пассажиров и ограничили работу аэропорта.

На место прибыли саперы, которые с помощью специального робота проверили сумку. После осмотра опасных предметов внутри не обнаружили.

В ходе расследования установили, что багаж оставил в терминале 28-летний мужчина, который сразу после этого вышел из здания. По словам правоохранителей, примерно через час после начала работы экстренных служб он вернулся в терминал.

Полиция задержала его около 03:00 (04:00 по киевскому времени) ночи. Поведение мужчины было настолько нетипичным, что делом занялась окружная прокуратура.

Суд принял решение об аресте фигуранта. Дело передали в военный отдел прокуратуры.