У Римі частково обвалилася середньовічна вежа – під завалами перебуває робітник, відео

На вежі проводили роботи з реконструкції, а момент обвалення потрапив на відео

Вежа Торре-деї-Конті (Фото: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

У центрі Риму обвалилася середньовічна вежа недалеко від руїн Римського форуму. Одна людина постраждала, ще одна заблокована під завалами, повідомляють Reuters, Associated Press та CBS news.

Йдеться про вежу Торре-деї-Конті. 3 листопада на ній проводили реставраційні роботи і стався перший обвал. Один із працівників дістав важкі травми, його госпіталізували в критичному стані. Ще троє людей були врятовані неушкодженими.

Другий обвал стався в момент, коли рятувальники за допомогою пересувної драбини намагалися дістатися верхнього поверху вежі і врятувати робітників – частково обвалилася стіна.

Один із реставраторів перебуває під завалами кілька годин.

"Ми намагаємося витягнути його живим, але ситуація ускладнюється через ризик подальших обвалень", – сказав Reuters представник національної пожежної служби Лука Карі.

За даними міської влади Рима, у вежі раніше розташовувалися офіси мерії, але з 2006 року будівлю не використовували. У момент обвалення проводилися роботи в рамках чотирирічного проєкту реконструкції, який має завершитися 2026 року.

Через реставрацію територія навколо вежі була закрита для пішоходів, тому ніхто з перехожих не постраждав.

🏛️🚨БРЕКІНГ: у центральній частині Риму обвалилася секція старовинної вежі



Частина середньовічної Торре дей Конті впала на Імператорських форумах, прямо в самому серці Риму.



Рятувальники обшукують завали в пошуках можливих жертв.

Пам'ятка архітектури 13 століття була побудована.. pic.twitter.com/M8kCdOmXAM - NEXTA (@nexta_tv) 3 листопада 2025 року

Драматичні сцени в Римі, коли середньовічна пам'ятка Торре ді Конті частково руйнується.pic.twitter.com/dcfkI8TtsL - Wanted in Rome (@wantedinrome) 3 листопада 2025 року