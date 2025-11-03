У Римі частково обвалилася середньовічна вежа – під завалами перебуває робітник, відео
Вежа Торре-деї-Конті (Фото: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

У центрі Риму обвалилася середньовічна вежа недалеко від руїн Римського форуму. Одна людина постраждала, ще одна заблокована під завалами, повідомляють Reuters, Associated Press та CBS news.

Йдеться про вежу Торре-деї-Конті. 3 листопада на ній проводили реставраційні роботи і стався перший обвал. Один із працівників дістав важкі травми, його госпіталізували в критичному стані. Ще троє людей були врятовані неушкодженими.

Другий обвал стався в момент, коли рятувальники за допомогою пересувної драбини намагалися дістатися верхнього поверху вежі і врятувати робітників – частково обвалилася стіна.

Один із реставраторів перебуває під завалами кілька годин.

"Ми намагаємося витягнути його живим, але ситуація ускладнюється через ризик подальших обвалень", – сказав Reuters представник національної пожежної служби Лука Карі.

За даними міської влади Рима, у вежі раніше розташовувалися офіси мерії, але з 2006 року будівлю не використовували. У момент обвалення проводилися роботи в рамках чотирирічного проєкту реконструкції, який має завершитися 2026 року.

Через реставрацію територія навколо вежі була закрита для пішоходів, тому ніхто з перехожих не постраждав.

італіяРимобвал