У Римі частково обвалилася середньовічна вежа – під завалами перебуває робітник, відео
У центрі Риму обвалилася середньовічна вежа недалеко від руїн Римського форуму. Одна людина постраждала, ще одна заблокована під завалами, повідомляють Reuters, Associated Press та CBS news.
Йдеться про вежу Торре-деї-Конті. 3 листопада на ній проводили реставраційні роботи і стався перший обвал. Один із працівників дістав важкі травми, його госпіталізували в критичному стані. Ще троє людей були врятовані неушкодженими.
Другий обвал стався в момент, коли рятувальники за допомогою пересувної драбини намагалися дістатися верхнього поверху вежі і врятувати робітників – частково обвалилася стіна.
Один із реставраторів перебуває під завалами кілька годин.
"Ми намагаємося витягнути його живим, але ситуація ускладнюється через ризик подальших обвалень", – сказав Reuters представник національної пожежної служби Лука Карі.
За даними міської влади Рима, у вежі раніше розташовувалися офіси мерії, але з 2006 року будівлю не використовували. У момент обвалення проводилися роботи в рамках чотирирічного проєкту реконструкції, який має завершитися 2026 року.
Через реставрацію територія навколо вежі була закрита для пішоходів, тому ніхто з перехожих не постраждав.
🏛️🚨БРЕКІНГ: у центральній частині Риму обвалилася секція старовинної вежі- NEXTA (@nexta_tv) 3 листопада 2025 року
Частина середньовічної Торре дей Конті впала на Імператорських форумах, прямо в самому серці Риму.
Рятувальники обшукують завали в пошуках можливих жертв.
Пам'ятка архітектури 13 століття була побудована.. pic.twitter.com/M8kCdOmXAM
Драматичні сцени в Римі, коли середньовічна пам'ятка Торре ді Конті частково руйнується.pic.twitter.com/dcfkI8TtsL- Wanted in Rome (@wantedinrome) 3 листопада 2025 року
- У квітні в Домінікані обвалився дах у нічному клубі, внаслідок чого загинув губернатор і ще десятки людей.
Коментарі (0)